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Znanost in tehnologija

Ob 11.30 poglejte v nebo: Luna bo zakrila Venero

Ljubljana, 14. 09. 2026 06.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Okultacija Lune in Venere

Na nebu bo ob opoldanskem času mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere, astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla okoli 11.30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12.40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom.

Pri okultaciji se z Zemlje zdi, kot da eno nebesno telo prekrije drugo. Tokrat bo Luna prešla pred Venero, zato bo planet za nekaj časa izginil za njo in se nato pojavil na njeni drugi strani.

Po navedbah Astronomskega društva Orion bo opazovanje nekoliko zahtevnejše, saj se bo pojav odvijal sredi dneva, Luna in Venera pa bosta predvsem ob začetku okultacije precej nizko nad jugovzhodnim delom neba.

Venera bo takrat levo spodaj od Lune, zaradi velikega sija pa jo bo mogoče dobro opazovati že z običajnim daljnogledom, tisti z dobrim vidom pa jo bodo lahko opazili tudi s prostim očesom. Luna bo nekaj dni pred prvim krajcem, zato bo vidna kot ozek srp.

Pojav je še bolj viden ponoči, a tudi sredi dneva ga lahko opazujete brez posebnih filtrov.
Pojav je še bolj viden ponoči, a tudi sredi dneva ga lahko opazujete brez posebnih filtrov.
FOTO: Shutterstock

Drugi del okultacije okoli 12.40

Posebej zanimiv bo drugi del okultacije okoli 12.40, ko se bo Venera začela prikazovati izza nasprotne strani Lune. Ker bo tudi Venera blizu prvega krajca, bo pri večjih povečavah skozi teleskop prav tako videti kot srp.

Sonce bo med pojavom več kot 20 stopinj zahodneje od Lune in Venere, zato po navedbah društva ne bo predstavljalo nevarnosti pri opazovanju. Posebni filtri za opazovanje pojava ne bodo potrebni, saj se bo opazovalo vidno svetlobo, ki jo odbijata Luna in Venera.

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