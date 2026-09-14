Ob 11.30 poglejte v nebo: Luna bo zakrila Venero

Pri okultaciji se z Zemlje zdi, kot da eno nebesno telo prekrije drugo. Tokrat bo Luna prešla pred Venero, zato bo planet za nekaj časa izginil za njo in se nato pojavil na njeni drugi strani.

Po navedbah Astronomskega društva Orion bo opazovanje nekoliko zahtevnejše, saj se bo pojav odvijal sredi dneva, Luna in Venera pa bosta predvsem ob začetku okultacije precej nizko nad jugovzhodnim delom neba.

Venera bo takrat levo spodaj od Lune, zaradi velikega sija pa jo bo mogoče dobro opazovati že z običajnim daljnogledom, tisti z dobrim vidom pa jo bodo lahko opazili tudi s prostim očesom. Luna bo nekaj dni pred prvim krajcem, zato bo vidna kot ozek srp.