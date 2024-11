70. obletnica Cerna: 'To bo kmalu tudi slovenski laboratorij'

Znanost in tehnologija

Ob 70. obletnici Cerna je minister Papič izrazil veselje, da bo prihodnje leto pred organizacijo zaplapolala tudi slovenska zastava. Polnopravno članstvo Slovenije v Cernu bo okrepilo njen prispevek k mednarodnim raziskavam in odprlo nove priložnosti za znanost in gospodarstvo, so izpostavili na GZS. Slovenija bo s tem imela dostop do vrhunske infrastrukture, Cern pa bo pridobil močnega partnerja z bogatimi raziskovalnimi zmogljivostmi, so poudarili.

Pospeševalnik Cern FOTO: Shutterstock icon-expand

Kot je v nagovoru na dogodku v Ljubljani, ki sta organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan, dejala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal, Evropska organizacija za jedrske raziskave (Cern) pomembno prispeva k razvoju znanosti, tehnologije in mednarodnega sodelovanja ter spodbuja izobraževanje in globalne poslovne priložnosti. "Na GZS smo ponosni na svojo vlogo partnerja pri podpiranju teh prizadevanj. Ob pripravah Slovenije na polnopravno članstvo v Cernu prihodnje leto smo popolnoma predani, da državi pomagamo v celoti izkoristiti to priložnost," je dejala. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je čestital Cernu ob 70. obletnici delovanja in izrazil veselje, da bo slovenska zastava pred organizacijo zaplapolala v prvi polovici prihodnjega leta. Poudaril je, da bo polnopravno članstvo Slovenije v Cernu pomemben korak naprej za slovensko znanost in industrijo. "Kot pridružena članica je Slovenija že dokazala, da ima vrhunske raziskovalce na področju fizike in tehnike ter ustrezne raziskovalne zmogljivosti," je izpostavil.

Zastave pred stavbo Cerna FOTO: Shutterstock icon-expand

Slovenija pa si po njegovih besedah prizadeva za večje vključevanje svojih podjetij v projekte Cerna, v katerih je že sodelovalo približno 20 podjetij, še 60 pa jih kaže interes za prihodnje sodelovanje. Da je Slovenija že več desetletij močan partner Cerna na področju znanosti in tehnologije, je poudaril direktor za raziskave in računalništvo pri Cernu Joachim Mnich. Ob tem je omenil ključen prispevek države k eksperimentu Atlas. Slovenski inštituti imajo po njegovih besedah ključno vlogo tudi pri prihodnjih načrtih Cerna, vključno z nadgradnjo obstoječega pospeševalnika, država pa se zanima tudi za sodelovanje pri novem eksperimentu LHCb, ki, kot je dejal Mnich, ponuja velike možnosti za raziskave in razvoj v naslednjem desetletju. Slovenija s polnopravnim članstvom ne bo imela več omejitev za slovensko osebje in naročila slovenskih podjetij v Cernu, kar bo odprlo nove priložnosti za raziskovalce in gospodarstvo. Obenem bo pridobila polno glasovalno pravico, ki ji bo omogočila enakovredno sodelovanje pri sprejemanju odločitev o prihodnosti te prestižne organizacije, je še dodal Mnich. "Cern je v lasti držav članic. To bo kmalu tudi slovenski laboratorij. Spodbujam vas, da to priložnost izkoristite in uresničite njen polni potencial," je poudaril.