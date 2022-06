Ob avstralski obali odkrili največjo rastlino na svetu

Morska trava pokriva približno 200 kvadratnih kilometrov ozemlja, so povedali raziskovalci z Univerze v Zahodni Avstraliji. Ekipa je na odkritje v zalivu Shark, približno 800 km severno od Pertha, sicer naletela po naključju. Zdaj pa so si zadali cilj – razumeti genetsko raznolikost te vrste morske trave, ki jo običajno najdemo ob delih avstralske obale.

Raziskovalci so zbrali poganjke iz celotnega zaliva in pregledali 18.000 genetskih markerjev, da bi ustvarili "prstni odtis" vsakega vzorca. Želeli so namreč odkriti, koliko rastlin sestavlja travnik. "Rezultat nas je presenetil – bil je samo eden!" je povedala Jane Edgeloe, glavna avtorica študije. "To je to, samo ena rastlina se je razširila na 180 km v zalivu Shark, zaradi česar je največja znana rastlina na Zemlji."