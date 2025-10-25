Svetli način
Ob treh zjutraj bo ura spet dve

Ljubljana, 25. 10. 2025 11.01

D.L.
21

V noči na nedeljo bomo s poletnega prešli na zimski čas. Ob treh zjutraj bomo kazalce premaknili na drugo in tako dobili dodatno uro spanja, ki se je marsikdo veseli. To hkrati pomeni svetlejša jutra in temo zgodaj zvečer. Jesenska sprememba naše telo pretrese precej manj kot pomladanska, a brez posledic kljub temu ni. Kaj lahko storimo, da bi vpliv premikanja ur čim manj občutili?

Premikanje ure
Premikanje ure FOTO: Shutterstock

V noči na nedeljo bomo spet premaknili ure, ob treh zjutraj bodo kazalci "odpotovali" nazaj na drugo. Čaka nas dodatna ura spanja, za marsikoga največji plus jesenskega premikanja ur, ki tudi sicer naše telo pretrese precej manj kot pomladno.

"Na splošno velja, da kljub pritožbam, da je zvečer prej tema, jesenski premik ure običajno dojemamo kot manj bolečega," je za Euronews temu pritrdil profesor Malcolm von Schantz, kronobiolog z Univerze Northumbria, in pojasnil, da je biološko in fiziološko svetloba zjutraj za nas veliko pomembnejša kot zvečer.

A brez posledic tudi jesensko premikanje ure ni, opozarjajo strokovnjaki. Vpliva namreč na cirkadiani ritem, notranjo biološko uro našega telesa, ki uravnava, kdaj smo zaspani, kdaj budni, kdaj se nam zviša telesna temperatura ali začne izločati določene hormone, na primer melatonin za spanje.

"Vsaka celica telesa ima cirkadiani ritem, obstaja pa tudi glavna ura: skupina nevronov v možganih, ki samodejno sledi svetlobi, zori, mraku in temi prek signalov iz oči," je povedal Timo Partonen, izredni profesor psihiatrije na Univerzi v Helsinkih. "Kako dobro ta ura deluje, vpliva na to, kako dobro spimo in kako dobro ali slabo je naše razpoloženje. Zato je tako pomembna," je dodal. 

Da bi sprememba čim manj pretresla naše telo, izkoristimo dodatno uro spanja, da nadoknadimo počitek, ki nam manjka, je predlagal. 

Sicer pa strokovnjaki ob premiku ure znova opozarjajo, da moramo vsak dan poskrbeti, da naše telo dobi dovolj počitka, pa tudi, da se držimo vzorcev spanja. Kar pomeni, da gremo vsak dan spati ob približno isti uri in da ob približno isti uri tudi vstanemo. To ima namreč velik vpliv na naše dolgoročno zdravje, ki pa se ga ne zavedamo.

Študija, objavljena v reviji Journal of Epidemiology & Community Health, je pokazala, da imajo posamezniki z nerednimi cikli spanja in budnosti 26 odstotkov večje tveganje za srčni infarkt ali kap, tudi če spijo priporočenih sedem do devet ur na noč, navaja Euronews.

zimski čas poletni čas premikanje ur zdravje spanje
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buča hokaido
25. 10. 2025 12.05
Mladina tega verjetno sploh ne pozna. Čas, ki bo od jutri dalje, smo imeli desetletja in je bil čisto v redu.
ODGOVORI
0 0
IQ200
25. 10. 2025 12.03
Vsa napredna tehnologija in umetna inteligenca tega sveta, oni pa potrebujejo desetletja razprav, da ugotovijo, da ni v redu, čeprav že vsi trobimo, da ni. Nezaslišano.
ODGOVORI
0 0
Minifa
25. 10. 2025 12.00
+3
Ni letnega in zimskega času, je normalen in NE NORMALEN. Vedno v sporu z naravo..
ODGOVORI
3 0
proofreader
25. 10. 2025 11.48
+4
Za slamice in pokrovčke so se zmenili, za nesmiselno menjanje ure pa ne.
ODGOVORI
5 1
Srebrnl breg
25. 10. 2025 11.57
+4
Točno tako.
ODGOVORI
4 0
Sonex
25. 10. 2025 11.45
+3
kako dolgo se bo še narod maltretiralo s tem ?
ODGOVORI
4 1
pingvinislo5
25. 10. 2025 11.43
-3
Men je super. Poleti dolg dan. Pozimi pa ujamem tako zjutraj kot popoldne nekaj svetlobe na poti v ali iz sluzbe. Marsikdaj grem tut pred sluzbo na hitr v hrib, pa sem gor ob soncnem vzhodu, ob 9h pa v pisarni v megleni Lj.
ODGOVORI
1 4
Mason666
25. 10. 2025 12.05
Me zanima če bi hodil na tvoj hrib, če bi moral biti ob 6h v proizodnji ne pa ob 9h v tvoji pisarni z banano in jogurtom v vrečki za malco.
ODGOVORI
0 0
Miškolin1890
25. 10. 2025 11.33
+4
Katastrofa. Kaj ti bo svetloba zgoaj zjutraj? Popoldan se živi, takrat naj bo svetlo. Brezvezno prestavljanje ure.
ODGOVORI
6 2
TamauPaTapriden
25. 10. 2025 11.55
+1
se strinjam, ampak dejansko je zimski čas po soncu, poletni je prestavljen
ODGOVORI
1 0
Naiskreni
25. 10. 2025 11.31
-1
8ebilizem prve kalse...smiselno je bilo, ko se razsvetljevali na petrolej.
ODGOVORI
1 2
oježeš
25. 10. 2025 11.31
+1
Ena od globjih človeških neumnosti, prinesti naokoli naravo. Treba je prenehati s to zadevo in uvesti čas, kot je bil pred premikanjem ure. To je najbolj naraven čas in najmanj stresen za človeška telesa. Vse živali se nam smejijo, le da tega naši človeški veleumi nočejo videti.
ODGOVORI
4 3
pingvinislo5
25. 10. 2025 11.41
+2
Zapis časa je samo dogovor, ni to nič naravnega. Ustani ko je zate naravno in spat pojdi konje zate naravno.
ODGOVORI
2 0
Sortegilio
25. 10. 2025 11.30
+2
Eu se glede premika ure ne zna dogovoriti. Eu je koristna samo za tiste, ki vlecejo visoke place v Evropskem svetu, parlamentu ipd.
ODGOVORI
3 1
PIKAPOLONICA1994
25. 10. 2025 11.26
+3
Svetovna potegavščina....
ODGOVORI
4 1
Bolfenk2
25. 10. 2025 11.25
+3
EU se v 10 letih ni znala dogovoriti niti o koncu prestavljanja časa. Povsem nekoristna skupnost.
ODGOVORI
4 1
Orisei1
25. 10. 2025 11.22
+2
Pa tema že ob 17ih😒
ODGOVORI
4 2
Muca ne grize
25. 10. 2025 11.38
+3
Še prej .
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
25. 10. 2025 11.18
+2
Končno!
ODGOVORI
5 3
Muca ne grize
25. 10. 2025 11.20
+1
Komaj sen čakal
ODGOVORI
4 3
hipi007
25. 10. 2025 11.18
+4
še ena v vrsti norosti ki smo si jo izmislili :)
ODGOVORI
7 3
