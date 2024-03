Obdrži sonce na varni strani: za melanomom na leto zboli 610 Slovencev

Breme kožnega melanoma je še vedno preveliko, glede na to, da ga je mogoče zelo dobro preprečiti, je poudarila Ivanuševa. Pojasnila je, da po podatkih Mednarodne agencije za raziskovanje raka Slovenija sodi med države, kjer je delež kožnega melanoma, ki je povezan z UV-sevanjem, okrog 90-odstoten. Slovenija se tako umešča na šesto mesto med 40 evropskimi državami glede na delež kožnega raka, ki ga lahko pripišemo UV-sevanju.

Čeprav je kožni melanom v veliki meri preprečljiv, ostaja na šestem mestu po pogostosti med vsemi raki in za njim letno zboli okoli 610 Slovencev, je na današnji novinarski konferenci ob začetku 41. tedna boja proti raku opozorila predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, specialistka javnega zdravja Urška Ivanuš.

Kožni melanom je v veliki meri povezan z okvarami kože, ki jih povzroči izpostavljenost UV-žarkom, je pojasnila Šmuc Bergerjeva. Tveganje za nastanek melanoma se poveča v primeru številnih sončnih opeklin, opeklin v otroški dobi in opeklin z mehurji. "Zelo veliko tveganje pomeni tako imenovano brutalno sončenje, se pravi občasno intenzivno izpostavljanje UV-žarkom recimo takrat, ko gredo ljudje na morje," je izpostavila na današnji novinarski konferenci.

Med ljudmi so že dobro znani kriteriji ABCDE kot koristen opomnik za prepoznavanje morebitnih znakov melanoma: asimetrija znamenja, nepravilni robovi, neenakomerna ali spremenjena barva, premer več kot šest milimetrov in spremembe v znamenju, kot so rast, srbenje, krvavitev ali pojav novih. Ob tem se v zadnjih letih uveljavlja tudi znak grde račke, s katerim opisujemo spremembo na koži, ki se po svojih lastnostih močno razlikuje od vseh ostalih, poudarja Šmuc Bergerjeva.

Pravočasno odkrita sprememba na koži, za katero se izkaže, da je kožni melanom, je preprosto odstranljiva in s tem tudi v 90 odstotkih preprosto ozdravljiva z relativno hitrim kirurškim posegom, ki ne prinaša pomembnejših ali pa nevarnejših zapletov in posledic, je poudarila kirurginja na onkološkem inštitutu Barbara Perić.

"Običajno je potreben samo izrez kože, kjer se je nahajal tumor, velikokrat tudi diagnostični poseg na bezgavkah in s tem v bistvu pridobimo tudi vse informacije, na podlagi katerih se odločamo potem o prognozi in nadaljnjem zdravljenju te bolezni," je pojasnila.

Strokovnjaki pozivajo, da postane redno samopregledovanje kožnih znamenj in obisk osebnega zdravnika ob sumljivih spremembah del vsakdanjih zdravih navad vseh. Šmuc Bergerjeva prebivalce opozarja, naj se poleti med 10. in 16. uro umaknejo v globoko senco, uporabljajo zaščitna oblačila, pokrivala, sončna očala in kreme z visokim zaščitnim faktorjem ter ne obiskujejo solarijev.