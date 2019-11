Oblačno vreme bo pokvarilo opazovanje redkega nebesnega pojava

Današnji dokaj redek nebesni pojav, ko bo planet Merkur potoval čez navidezno črto med Zemljo in Soncem, bo razveselil ljubitelje vesolja, a vremenska napoved opazovanju pri nas ni naklonjena, saj bo vreme oblačno in deževno. A naj vam to ne pokvari užitka, še vedno lahko pojav spremljate prek Nase, in to kar na svojem računalniku.