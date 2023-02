Obletnica ene največjih vesoljskih tragedij in njena trajna zapuščina

Preden je bila izguba posadke sploh potrjena, je Hubbard prejel klic iz Nasinega skrbniškega urada, da bi zastopal agencijo v preiskavi o tem, kaj se je zgodilo. Takratni skrbnik je bil Sean O'Keefe , ki je bil skupaj z družinami astronavtov, ko je postalo jasno, da nekaj ni v redu. "Razpoloženje se je od navdušenja in pričakovanja spremenilo v obup, ko je postalo jasno, da se raketoplan ne vrača domov," je povedal za Sky News . "Običajno lahko svojo uro nastavite na čas, kdaj bo raketoplan prišel skozi atmosfero. Tako kot na dan izstrelitve smo imeli uro za odštevanje s temi velikimi številkami, ki so postopoma padale navzdol. Prišlo je do približno dve minuti po 00 – čas, preden običajno zagledate raketoplan, zaslišite dva zvočna udarca, ko raketoplan prečka zvočni zid, kar vam pove, da bo pristal. Nobenega zvočnega udara ni bilo."

Columbia, ki je svoje prvo potovanje opravila aprila 1981, je razpadla nad Teksasom, le 16 minut pred načrtovanim pristankom na Floridi, pri čemer je umrla celotna posadka. Na krovu so bili poveljnik Rick Husband , pilot William McCool , strokovnjaki za misijo Michael Anderson , Laurel Clark , David Brown in Kalpana Chawla ter specialist za tovor Ilan Ramon , ki je bil prvi izraelski astronavt. Nesreča je pomenila začetek konca ameriškega programa vesoljskih raketoplanov, ki je že prestal izgubo sedmih astronavtov v katastrofi Challengerja leta 1986.

Columbia je že razpadla, njene razbitine so deževale po Teksasu, medtem ko so družinski člani posadke neopaženi čakali v vesoljskem centru Kennedy. Kmalu zatem je stekla uradna preiskava. Scott Hubbard je bil izbran kot edini Nasin predstavnik v preiskovalnem odboru, ki bo sodeloval z generali letalskih sil, mornariškimi admirali in nekdanjimi ameriškimi astronavti, da bi ugotovili podrobnosti o tem, zakaj se je misija Columbia končala s tragedijo. "Vedel sem, da bi, če bi se soočili z izgubo posadke, to imelo enak učinek na agencijo, kot ga je imela nesreča Challengerja pred leti," je povedal. "Zato sem šel v to z odločnostjo, da naredim vse, kar lahko."

"Najtežja dolžnost"

Preiskava Columbie naj bi trajala 30 dni. Na koncu je trajala šest mesecev. Začeli so s sedemdnevnimi delovnimi tedni v bazi zunaj vesoljskega centra Johnson v Houstonu, kar je Hubbard označil za "najtežjo dolžnost" svojih 20 let pri Nasi. "Prvi del je bila zelo žalostna operacija iskanja in prenos posmrtnih ostankov posadke, tako da bi družine lahko imele zaključek," je povedal. Našli so posmrtne ostanke vseh sedmih astronavtov. Pri iskanju in zbiranju razbitin je sodelovalo približno 25.000 ljudi, se spominja O'Keefe, saj so bili kosi raztreseni po 322 kilometrov dolgem ozemlju od Dallasa do meje z Louisiano.

Ker je imel Hubbard znanje iz tehnike in znanosti, se je moral osredotočiti na tehnični vzrok nesreče. "Na začetku so bili to posredni dokazi," se spominja. "Imeli smo le eno dobro sliko v visoki ločljivosti kosa pene, ki je odpadel z glavnega rezervoarja in udaril v raketoplan nekje na njegovem levem krilu, nato pa so ven prišli koščki odpadkov." To pa se ni zgodilo med ponovnim vstopom v atmosfero, ampak po izstrelitvi 16. januarja, 82 sekund po letu. Kontrola misije je o tem obvestila poveljnika in pilota, ki sta bila prepričana, da – ker se je to dogajalo tudi na prejšnjih misijah – ni razloga za preplah, ko je šlo za ponovni vstop v atmosfero.

Ko je Columbia znova vstopila v atmosfero, je poškodba krila prepustila "pregrete pline", ki so povzročili uničenje krila in posledično razpad celotnega raketoplana. "Odpadanje pene se je dogajalo že od prvega leta raketoplana, pred 30 leti," je povedal Hubbard. "Čeprav je bila prvotno označena kot anomalija med letom, kar je najresnejša težava, je sčasoma postala obravnavana kot težava obnove, le stvar vzdrževanja, in je bila degradirana. Menimo, da je bil ta ležeren pristop do tega, kar je bilo resno vprašanje, eden od organizacijskih vzrokov za nesrečo."