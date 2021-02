Obnovitev ozonske plasti spet na pravi poti

CFC pomeni klorofluoroogljikovodiki. To družino kemikalij so pogosto uporabljali pri hlajenju in kot pogonsko gorivo v aerosolnih pločevinkah. Njihova vloga pri uničevanju ozonskega plašča je znana že od osemdesetih let prejšnjega stoletja. Omenjeni zaključki, ki temeljijo na večletnem delu mednarodne skupine raziskovalcev, so objavljeni v dveh člankih v reviji Nature.

Ozonska plast je tanek del zemeljske atmosfere, ki absorbira večino ultravijoličnega sevanja Sonca. Ko se ta izčrpa, lahko več UV-sevanja doseže površino in povzroči škodo ljudem in drugim živim bitjem. Ultravijolični žarki lahko poškodujejo DNK in povzročijo sončne opekline, kar povečuje dolgoročno tveganje za težave, kot je kožni rak.

Prvi članek razkriva, da so se svetovne emisije določene vrste CFC, triklorofluorometana (CFC-11), leta 2019 zmanjšale s hitrostjo, ki je skladna s svetovno prepovedjo proizvodnje CFC. To prepoved je uvedel Montrealski protokol iz leta 1987. To okoljsko pogodbo so jo podpisale skoraj vse države, ki so z letom 2010 prepovedale proizvodnjo teh kemikalij, ki tanjšajo ozonski plašč. Toda leta 2018 je študija pokazala, da se"koncentracija CFC v ozračju ni zmanjševala tako hitro, kot bi pričakovali".

"Želeli smo vedeti, kaj se dogaja," je dejal dr. Luke Western, atmosferski znanstvenik z univerze v Bristolu."Delo, pri katerem sem sodeloval, je pokazalo, da prihaja dodatni CFC-11 predvsem iz vzhodne Kitajske."Western in njegovi kolegi so uporabili podatke iz opazovalnih postaj v Južni Koreji in na Japonskem. Agencija za preiskovanje okolja (ETA) je skupaj s preiskovalnimi novinarji nadaljevala z raziskovanjem na Kitajskem, raziskave pa so pokazale, da se kemikalija pojavlja v večini poliuretanskih izolacijskih pen, ki jih proizvajajo podjetja v regiji.

Znanstveniki so poudarili, da obseg te nezakonite proizvodnje morda nikoli ne bo v celoti razkrit. Toda raziskovalci pravijo, da smo se zaradi kombinacije kemije, raziskovalnega novinarstva in uveljavljanja Montrealskega protokola izognili večjim zamudam pri celjenju ozonskega plašča. "Najprej smo opazili, da so skoki onesnaževanja v regiji manjši, kar kaže, da so najverjetneje bližnji onesnaževalci ustavili ali vsaj zmanjšali svoje emisije. In potem smo videli, da so se emisije leta 2019 resnično znižale na raven, ki je nismo videli od leta 2013, ko smo prvič opazili ta dvig."Raziskovalci pravijo, da je obnovitev ozonske plasti zdaj"spet na pravi poti". "Še v tem stoletju bi morali torej pri obnovi ozonskega plašča doseči raven iz leta 1980," je dodal Western.