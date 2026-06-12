Obsežen izpad Metinih aplikacij: težave s Facebookom, deloma Messengerjem in Instagramom

Uporabniki nekaterih družbenih omrežjih in aplikacij pod okriljem tehnološkega velika Meta poročajo o večjem izpadu v delovanju. Kot piše Independent, so bili med uporabo samodejno odjavljeni, nato pa vnovična prijava ni več delovala. Namesto tega se jim je prikazalo sporočilo, da je "prišlo do nepričakovane napake". Težave so predvsem v ZDA, o motnjah v delovanju pa poročajo tudi slovenski uporabniki.

Podobne težave so se pojavile na glavni spletni strani Facebooka, od koder pa so uporabnikom sporočili, da "podjetje dela na tem, da napako odpravijo v najkrajšem možnem času".

Tudi spletna stran Downdetector, ki zbira informacije o izpadih, je prenehala delovati v približno istem času kot Facebook. Sicer ni jasno, ali sta dogodka povezana oziroma so težave povezane z istim omrežjem. Tik pred tem (ob 15.45 po srednjeevropskem času) je še prikazovala obsežen izpad in težave z vsemi Facebookovimi aplikacijami po vsem svetu.