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Znanost in tehnologija

Obsežen izpad Metinih aplikacij: težave s Facebookom, deloma Messengerjem in Instagramom

San Francisco, 12. 06. 2026 16.27 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
Ti.Š.
Omrežja Mete

Velik izpad aplikacij in spletnih strani pod okriljem tehnološkega velikana Meta. Določenim uporabnikom, tudi v Sloveniji, ne deluje Facebook Messenger – tako na mobilni aplikaciji kot na spletu, težave deloma beležijo tudi pri Instagramu in WhatsAppu, ki preko spleta večinoma sicer delujeta.

Uporabniki nekaterih družbenih omrežjih in aplikacij pod okriljem tehnološkega velika Meta poročajo o večjem izpadu v delovanju. Kot piše Independent, so bili med uporabo samodejno odjavljeni, nato pa vnovična prijava ni več delovala. Namesto tega se jim je prikazalo sporočilo, da je "prišlo do nepričakovane napake". Težave so predvsem v ZDA, o motnjah v delovanju pa poročajo tudi slovenski uporabniki.

Podobne težave so se pojavile na glavni spletni strani Facebooka, od koder pa so uporabnikom sporočili, da "podjetje dela na tem, da napako odpravijo v najkrajšem možnem času".

Tudi spletna stran Downdetector, ki zbira informacije o izpadih, je prenehala delovati v približno istem času kot Facebook. Sicer ni jasno, ali sta dogodka povezana oziroma so težave povezane z istim omrežjem. Tik pred tem (ob 15.45 po srednjeevropskem času) je še prikazovala obsežen izpad in težave z vsemi Facebookovimi aplikacijami po vsem svetu.

X prišel na svoj račun

Medtem pa je završalo na konkurenčnem družbenem omrežju X. Tam se tako že vrstijo šale o uporbnikih, ki zdaj hitijo k njim.

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izpad Meta Facebook Instagram WhatsApp delovanje

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KOMENTARJI12

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okioki
12. 06. 2026 17.34
Kakšna panika,vse nori...
Odgovori
+2
2 0
a res1
12. 06. 2026 17.28
So urgence že nabite...
Odgovori
+4
4 0
Anion6anion
12. 06. 2026 17.15
. Pa niti nismo dobili SMS alarma za naravno katastrofo zaradi izpada ...
Odgovori
+8
8 0
Carter
12. 06. 2026 17.12
zanimivo,da je vecina teh tehnoloskih izpadov ravno ob petkih
Odgovori
-2
0 2
bla_blac
12. 06. 2026 17.09
Facebook, Instagram in Messenger so padli. Milijoni ljudi so bili prisiljeni preživeti dopoldne brez preverjanja, kdo je všečkal njihovo sliko kosila. Humanitarna katastrofa nepredstavljivih razsežnosti. 🌍
Odgovori
+12
13 1
Sortegilio
12. 06. 2026 17.07
Radi bi sluzili denar, potem pa jim niti aplikacije normalno ne delujejo. Res so pojave. Pri vsem tem denarju, ko ga imajo.
Odgovori
+2
4 2
0523
12. 06. 2026 17.05
Končno vesela novica!
Odgovori
+7
8 1
detect
12. 06. 2026 16.59
ma vse naj skenslajo, sam poneumljanje folka.
Odgovori
+8
9 1
Rob123
12. 06. 2026 16.55
Kdo uporablja te bedne Meta aplikacije upokojenci verjetno!
Odgovori
+2
5 3
tron3
12. 06. 2026 16.38
Mal so testiral izklop, za takrat ko bo se šlo zares!!!
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+9
11 2
slavkojakse
12. 06. 2026 16.35
Smo pa hitri...
Odgovori
+1
3 2
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