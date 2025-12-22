Obsežen phishing napad, oškodovanja od nekaj sto do nekaj tisoč evrov

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je pretekli teden zaznal izredno obsežen phishing napad pod krinko nedostavljene pošiljke.

Žrtve so prek iMessagea s tujih telefonskih številk dobile lažna sporočila v imenu Pošte Slovenije, v katerih jih obveščajo, da niso mogli dostaviti pošiljke in da lahko na spletni strani naročijo novo dostavo.

"Spletna stran, kamor vodi povezava v sporočilu, najprej zahteva vpis nekaterih osebnih podatkov, na koncu pa tudi vpis podatkov kreditne kartice pod krinko, da je treba za ponovno dostavo plačati majhen znesek, običajno 0,27 evra," pojasnjujejo. "Cilj napada je pridobiti podatke kreditne kartice, ki jih nato napadalci izkoristijo za nakupe v večjih zneskih na različnih spletnih straneh."

Napadalci izkoriščajo čas v letu, ko veliko ljudi pričakuje dostavo pošiljke, zato je napad precej uspešen. Na SI-CERT se je obrnilo že večje število oškodovancev, zneski prijavljenega oškodovanja pa se gibljejo od nekaj sto do nekaj tisoč evrov, so sporočili.