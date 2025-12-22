Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Obsežen phishing napad, oškodovanja od nekaj sto do nekaj tisoč evrov

Ljubljana, 22. 12. 2025 10.48 pred 49 minutami 2 min branja 7

Avtor:
D.L.
Phishing

SI-CERT opozarja na obsežen phishing napad, pri katerem goljufi v imenu Pošte Slovenije pošiljajo lažna sporočila o nedostavljeni pošiljki. Povezava vodi na lažno spletno stran, kjer žrtve vnesejo osebne in kartične podatke za domnevno plačilo zanemarljivega zneska za ponovno dostavo, napadalci pa nato podatke zlorabijo za večje nakupe. V času, ko številni pričakujejo dostavo pošiljk, je napad zelo uspešen, škoda pa se pri posameznikih giblje od nekaj sto do več tisoč evrov.

Primer lažnega sporočila
Primer lažnega sporočila
FOTO: SI-CERT

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je pretekli teden zaznal izredno obsežen phishing napad pod krinko nedostavljene pošiljke.

Žrtve so prek iMessagea s tujih telefonskih številk dobile lažna sporočila v imenu Pošte Slovenije, v katerih jih obveščajo, da niso mogli dostaviti pošiljke in da lahko na spletni strani naročijo novo dostavo.

"Spletna stran, kamor vodi povezava v sporočilu, najprej zahteva vpis nekaterih osebnih podatkov, na koncu pa tudi vpis podatkov kreditne kartice pod krinko, da je treba za ponovno dostavo plačati majhen znesek, običajno 0,27 evra," pojasnjujejo. "Cilj napada je pridobiti podatke kreditne kartice, ki jih nato napadalci izkoristijo za nakupe v večjih zneskih na različnih spletnih straneh."

Napadalci izkoriščajo čas v letu, ko veliko ljudi pričakuje dostavo pošiljke, zato je napad precej uspešen. Na SI-CERT se je obrnilo že večje število oškodovancev, zneski prijavljenega oškodovanja pa se gibljejo od nekaj sto do nekaj tisoč evrov, so sporočili.

Kaj storiti, če ste vpisali podatke?

Uporabniki, ki so odprli povezavo in vnesli podatke bančne kartice, naj čim prej kontaktirajo svojo banko in upoštevajo njihova navodila. Če je prišlo do oškodovanja, zlorabo prijavite na najbližji policijski postaji ali s klicem na 113.

Kot ugotavljajo, so napadalci v tem napadu uporabili več kot 70 različnih URL-naslovov, vsakega na svoji unikatni domeni. "V običajnih phishing napadih napadalci uporabijo zgolj eno spletno stran, v tem napadu pa smo zaznali že več kot 70 različnih spletnih strani, vsako na unikatni domeni. To je svojevrsten rekord, ki smo ga zabeležili pri obravnavi phishing napadov," so pojasnili.

Kot še dodajajo, večina teh strani zaradi ukrepov SI-CERT ni več dostopna, vendar pa napadalci še vedno registrirajo nove domene in postavljajo nove lažne spletne strani.

Kako ravnati, če ste prejeli tovrstno sporočilo?

 

Uporabniki, ki prejmejo tako sporočilo, ga lahko prijavijo na SI-CERT, najenostavneje tako, da naredijo posnetek zaslona, na katerem je razviden spletni naslov, in ga pošljejo na elektronski naslov cert@cert.si.

si-cert phishing kibernetska varnost dostava paketa

Cena zlata do novega rekorda

SORODNI ČLANKI

Nova prevara: napadi na uporabnike e-bančnih storitev, škoda že več kot milijon

'Meni se to ne more zgoditi': na Tinderju spoznal punco in izgubil vse prihranke

Podjetja na udaru: naj vas lepa slovenščina ne zavede

Podjetje ogoljufano za 62 tisočakov, banka rešila 145.000 evrov

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Protoc
22. 12. 2025 12.21
Mene z gotovino ne bodo našponali..
Odgovori
0 0
SpamEx
22. 12. 2025 12.19
So že tako zverzirani ratali da je že malo nepozornosti dovolj da vtipkaš. Ni treba bit stara mama za to
Odgovori
0 0
NeXadileC
22. 12. 2025 12.19
Kljub vsemu je težko razumeti, da nas oblasti hitro najdejo za kakšno objavo v socijalnih omrežjih, a takile počnejo, kar čejo, a denar se zgubi v črni luknji. Brez podpore to ne gre, sajje Internet povsid Internet, ki dekuje na enotnih pravilih, in so IP številke jasno zastavljene. Konc koncev bančna nakazila lahko romajo le na nek drug bančni račun...
Odgovori
0 0
Verus
22. 12. 2025 12.18
in zakaj ljudje to dobijo? KER STE V DRŽAVNEM URADU SPUŠILI OSEBNE PODATKE 800 000 LJUDI.
Odgovori
+0
1 1
Verus
22. 12. 2025 12.19
In kao slucajno. Prodaja na crnem trgu. Je kdo v zaporu? Ne. "Dark web" pa poln Gregorjev, Monik, Jožetov itd. z vsemi osebnimi podatki
Odgovori
0 0
tornadotex
22. 12. 2025 12.18
Komaj čakam, da jim pošljem lastno povezavo... mino
Odgovori
0 0
proofreader
22. 12. 2025 12.13
Jaz pa nisem nič dobil?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
To je sin slavnega Jamesa Bonda
To je sin slavnega Jamesa Bonda
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
zadovoljna
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
vizita
Portal
To uničuje vaše zdravje
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
cekin
Portal
Kam z denarjem v 2026?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
moskisvet
Portal
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
dominvrt
Portal
Edina stvar, ki jo potrebujete za praznike
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
okusno
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420