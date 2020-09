Obstaja življenje v oblakih, ki obdajajo Venero?

V atmosferi Venere so odkrili sledi fosfina (fosforjevega hidrida PH3), ki ga na Zemlji povezujemo z življenjem. Proizvajajo ga namreč mikrobi v črevesju živali, kot so pingvini, ali v okoljih z manj kisika, kot so močvirja.

A kaj ta plin počne 50 kilometrov nad površjem Venere? Prav to vprašanje si zastavljajo profesorica Jane Greavesin raziskovalci z britanske univerze v Cardiffu. V znanstvenem prispevku za revijo Nature Astronomy podrobno opisujejo sledi fosfina v atmosferi ter raziskave, s katerimi so skušali preveriti, ali ima plin lahko nebiološki izvor.

A glede na vse naše dosedanje znanje o drugem planetu od Sonca, njegovem površju ter razmerah, nebiološke poti do fosfina še niso našli. Kar pomeni, da morajo v razmislek vzeti tudi možnost življenja kot morebitnega izvora."Celotno karierno pot sem se zanimala za iskanje življenja v vesolju, presenečena in navdušena sem, da je to sploh ena izmed možnosti," je Greavesova dejala za BBC."Resnično spodbujamo ljudi, naj nam povedo, če smo kar koli spregledali. Naš prispevek in podatki so javno dostopni, tako deluje znanost."

Zaznali so sicer majhne koncetracije – od 10 do 20 delcev na milijardo molekul v atmosferi, a v tem kontekstu gre za velike številke, pravijo znanstveniki. Dr. William Bains, sicer z Inštituta MIT v ZDA, je kot del omenjene ekipe, ki je odkrila sledi fosfina, raziskoval, ali bi bile lahko njegove sledi povezane z ognjeniki, ki sestavljajo površje planeta, strelami ali celo meteoriti – a nobena od možnosti ne pojasnjuje tolikšnih količin plina.