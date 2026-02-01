Naslovnica
Znanost in tehnologija

Oceani naraščajo, na Grenlandiji pa morska gladina pada

01. 02. 2026

A.K.
grenlandija

Grenlandija v zadnjem času uživa veliko pozornosti. Tokrat je veliko zanimanja požela novica, da medtem ko se svet 'potaplja', morska gladina okoli enega največjih otokov pada. In tudi to ima svoje posledice, svarijo znanstveniki.

Zaradi naraščajočih temperatur se morska gladina po vsem svetu dviguje, zaradi česar milijone ljudi ogrožajo hude poplave in obalna erozija. Kot poudarjajo Združeni narodi, so oceani od leta 1880 narasli v povprečju za 20 do 23 centimetrov. Leta 2023 je povprečna gladina morja na svetovni ravni dosegla tudi rekordno visoko raven, ki jo je potrdila Svetovna meteorološka organizacija (WMO), glede na satelitske zapise, ki se hranijo od leta 1993. Kot poudarjajo Združeni narodi, je zaskrbljujoče, da je stopnja naraščanja v zadnjih 10 letih več kot dvakrat višja od stopnje dviga morske gladine v prvem desetletju satelitskega spremljanja, to je v obdobju od leta 1993 do 2002.

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: AP

In to je zaskrbljujoče, saj na svetu približno 900 milijonov ljudi, to je eden od 10 ljudi na Zemlji, živi v neposredni bližini morja. Kot znova opozarjajo Združeni narodi, bodo zato ljudje, ki živijo na obalnih območjih gosto poseljenih držav, kot so Bangladeš, Kitajska, Indija, Nizozemska in Pakistan, ogroženi in izpostavljeni možnosti katastrofalne poplave. Ogrožena so tudi večja mesta na vseh celinah, vključno z Bangkokom, Buenos Airesom, Lagosom, Londonom, Mumbajem, New Yorkom in Šanghajem, naštevajo.

Dvig morske gladine je posledica segrevanja oceanov ter taljenja ledenikov in ledenih plošč, pojavov, ki so neposredne posledice podnebnih sprememb, opozarjajo. Tudi če bo globalno segrevanje omejeno na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, kar je cilj, ki so si ga države po vsem svetu zastavile kot del Pariškega sporazuma iz leta 2015, se bo gladina morske vode na planetu znatno povečala, poudarjajo ZN.

Na Grenlandiji nasproten proces

Toda na Grenlandiji se dogaja ravno nasprotno, čeprav gre le za drugo plat istega kovanca. Raziskovalci iz Columbia Climate School, opozarjajo, da se bo morska gladina okoli trenutno 'politično vročega' otoka dejansko znižala, kljub emisijam, ki zadržujejo toploto in sprožajo rekordno taljenje ledu.

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: AP

Študija, objavljena v Science Communications, ugotavlja, da bo v prihodnosti v primeru nizkih emisij padec morske gladine do leta 2100 verjetno znašal približno 0,9 metra. V primeru prihodnosti z visokimi emisijami se bo ta padec povečal na 2,5 metra, piše Euronews.

Zakaj se bo gladina morja na Grenlandiji znižala?

Morda se zdi paradoksalno, da bi se država, ki je pretežno prekrita z ledom, lahko soočila s padcem gladine morja v nenehno segrevajočem se svetu, vendar je prav zato Grenlandija anomalija. Ko ledena plošča izgublja maso, se zemlja pod njo dvigne – osvobojena svoje ogromne teže, pojasnjujejo znanstveniki. Soavtorica študije Jacqueline Austermann ponazarja tovrsten učinek z dekompresijo vzmetnice iz spominske pene, ko oseba, ki leži na njej, vstane.

Preberi še Zakladnica, ki se je želi polastiti Trump: ključna točka pregrete prihodnosti sveta

Raziskovalci krivijo tako nedavno kot zgodovinsko izgubo ledu, pri čemer izpostavljajo, da se bo z izgubo mase z ledene plošče zaradi gravitacije morska gladina še bolj znižala. Ko je ledena plošča zelo velika, ima veliko mase. Morska gladina se zaradi te gravitacijske sile vleče proti ledeni plošči. Ko ledena plošča izgublja maso, se njena gravitacijska sila na morsko gladino zmanjša, kar se prevede v padec morske gladine, pojasnjuje vodja študije Lauren Lewright.

Kakšne so lahko posledice zniževanja morske gladine?

Tudi zniževanje morske gladine ima svoje posledice. Obalne skupnosti na Grenlandiji gradijo svojo infrastrukturo z mislijo na trenutno gladino morja, kar pomeni, da bi lahko ostale 'na suhem', če bi prišlo do opaznega padca. Največji vpliv bi bil na lokalne skupnosti, ladijske poti, ribolov in infrastrukturo, pravijo znanstveniki. Obstaja pa možnost, da bo padanje gladine morja pomagalo nekaterim ledenikom, da se stabilizirajo, ko bodo vstopili v ocean, kar bi lahko upočasnilo njihov upad.

Razlagalnik

Pariški sporazum iz leta 2015 je zgodovinski mednarodni sporazum, sprejet pod okriljem Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC). Njegov glavni cilj je omejiti globalno segrevanje na bistveno pod 2 stopinji Celzija, prizadevati si za omejitev na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijske ravni. Sporazum združuje države v prizadevanju za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in krepitev odpornosti proti podnebnim spremembam.

Dvig morske gladine je posledica dveh glavnih dejavnikov, povezanih s podnebnimi spremembami. Prvič, segrevanje oceanov povzroča toplotno širjenje vode, kar pomeni, da se voda segreje in zavzame več prostora. Drugič, taljenje ledenikov in ledenih plošč na kopnem, kot so tiste na Antarktiki in Grenlandiji, dodaja dodatno vodo v oceane, kar neposredno povečuje njihovo prostornino.

Ledená plošča je obsežno območje ledu, ki se nahaja na kopnem in je večje od 50.000 kvadratnih kilometrov. Ledené plošče so sestavljene iz debele plasti ledu, ki se skozi tisoče let nabira iz snega. Največji ledeni plošči na svetu sta tisti na Antarktiki in Grenlandiji, ki skupaj vsebujeta več kot 90 % svetovnih zalog sladke vode v obliki ledu. Njihova velikost in masa močno vplivata na lokalno gravitacijo in morsko gladino.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh Zniževanje gladine Zakaj? Posledice
grenlandija morska gladina podnebne spremembe

bibaleze
