Oceani naraščajo, na Grenlandiji pa morska gladina pada

Zaradi naraščajočih temperatur se morska gladina po vsem svetu dviguje, zaradi česar milijone ljudi ogrožajo hude poplave in obalna erozija. Kot poudarjajo Združeni narodi, so oceani od leta 1880 narasli v povprečju za 20 do 23 centimetrov. Leta 2023 je povprečna gladina morja na svetovni ravni dosegla tudi rekordno visoko raven, ki jo je potrdila Svetovna meteorološka organizacija (WMO), glede na satelitske zapise, ki se hranijo od leta 1993. Kot poudarjajo Združeni narodi, je zaskrbljujoče, da je stopnja naraščanja v zadnjih 10 letih več kot dvakrat višja od stopnje dviga morske gladine v prvem desetletju satelitskega spremljanja, to je v obdobju od leta 1993 do 2002.

Grenlandija FOTO: AP

In to je zaskrbljujoče, saj na svetu približno 900 milijonov ljudi, to je eden od 10 ljudi na Zemlji, živi v neposredni bližini morja. Kot znova opozarjajo Združeni narodi, bodo zato ljudje, ki živijo na obalnih območjih gosto poseljenih držav, kot so Bangladeš, Kitajska, Indija, Nizozemska in Pakistan, ogroženi in izpostavljeni možnosti katastrofalne poplave. Ogrožena so tudi večja mesta na vseh celinah, vključno z Bangkokom, Buenos Airesom, Lagosom, Londonom, Mumbajem, New Yorkom in Šanghajem, naštevajo. Dvig morske gladine je posledica segrevanja oceanov ter taljenja ledenikov in ledenih plošč, pojavov, ki so neposredne posledice podnebnih sprememb, opozarjajo. Tudi če bo globalno segrevanje omejeno na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, kar je cilj, ki so si ga države po vsem svetu zastavile kot del Pariškega sporazuma iz leta 2015, se bo gladina morske vode na planetu znatno povečala, poudarjajo ZN.

Na Grenlandiji nasproten proces

Toda na Grenlandiji se dogaja ravno nasprotno, čeprav gre le za drugo plat istega kovanca. Raziskovalci iz Columbia Climate School, opozarjajo, da se bo morska gladina okoli trenutno 'politično vročega' otoka dejansko znižala, kljub emisijam, ki zadržujejo toploto in sprožajo rekordno taljenje ledu.

Grenlandija FOTO: AP

Študija, objavljena v Science Communications, ugotavlja, da bo v prihodnosti v primeru nizkih emisij padec morske gladine do leta 2100 verjetno znašal približno 0,9 metra. V primeru prihodnosti z visokimi emisijami se bo ta padec povečal na 2,5 metra, piše Euronews.

Zakaj se bo gladina morja na Grenlandiji znižala?

Morda se zdi paradoksalno, da bi se država, ki je pretežno prekrita z ledom, lahko soočila s padcem gladine morja v nenehno segrevajočem se svetu, vendar je prav zato Grenlandija anomalija. Ko ledena plošča izgublja maso, se zemlja pod njo dvigne – osvobojena svoje ogromne teže, pojasnjujejo znanstveniki. Soavtorica študije Jacqueline Austermann ponazarja tovrsten učinek z dekompresijo vzmetnice iz spominske pene, ko oseba, ki leži na njej, vstane.

Raziskovalci krivijo tako nedavno kot zgodovinsko izgubo ledu, pri čemer izpostavljajo, da se bo z izgubo mase z ledene plošče zaradi gravitacije morska gladina še bolj znižala. Ko je ledena plošča zelo velika, ima veliko mase. Morska gladina se zaradi te gravitacijske sile vleče proti ledeni plošči. Ko ledena plošča izgublja maso, se njena gravitacijska sila na morsko gladino zmanjša, kar se prevede v padec morske gladine, pojasnjuje vodja študije Lauren Lewright.

Kakšne so lahko posledice zniževanja morske gladine?

Tudi zniževanje morske gladine ima svoje posledice. Obalne skupnosti na Grenlandiji gradijo svojo infrastrukturo z mislijo na trenutno gladino morja, kar pomeni, da bi lahko ostale 'na suhem', če bi prišlo do opaznega padca. Največji vpliv bi bil na lokalne skupnosti, ladijske poti, ribolov in infrastrukturo, pravijo znanstveniki. Obstaja pa možnost, da bo padanje gladine morja pomagalo nekaterim ledenikom, da se stabilizirajo, ko bodo vstopili v ocean, kar bi lahko upočasnilo njihov upad.