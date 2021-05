Bo v Sredozemskem morju kmalu več zaščitnih mask kot meduz?

Hobotnica, ki se skriva pod masko. Rakec, ki se je zapletel v vrvice zaščitne maske. Jasno je, da te ne sodijo v morja in oceane. A maske, ki nas ščitijo pred virusom, na koncu pogosto končajo prav v globinah morij.

Nedavne študije so razkrile visoke številke - vsako minuto naj bi po vsem svetu uporabili tri milijone zaščitnih mask, mesečno pa kar 129 milijard. Večinoma gre za maske za enkratno uporabo. "Ob vse pogostejših poročilih o neustreznem ravnanju z odpadnimi maskami, je nujno, da to prepoznamo kot potencialno grožnjo za okolje ter preprečimo, da postane naslednji večji problem plastike,"so v prispevku za Frontiers of Environmental Science & Engineering nedavno opozorili znanstveniki.

Morja redno čistijo tudi potapljači organizacije za zaščito oceanov Aegean Rebreath, pridružujejo se lokalnim aktivistom, ki pobirajo maske in rokavice iz morja, plaž - zdi se, da so svojo pot našle že vsepovsod.

Plastičnih odpadkov so bili že vajeni, v zadnjem času pa najdejo vedno več koronskih odpadkov, ki v naravi povzročajo ogromno škodo. V njih se zapletajo živali in se nato ne morejo rešiti. Koronske odpadke so odkrili tudi že v želodcih različnih živali. Na drug veliki problem koronavirusa z objavo fotografij na družbenih omrežjih opozarjajo tudi nizozemski znanstveniki.