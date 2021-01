Od danes na voljo nadgrajena različica aplikacije #OstaniZdrav

Z današnjim dnem je začela delovati nadgrajena aplikacija #OstaniZdrav, ki jo je ministrstvo za javno upravo lansko poletje uvedlo kot enega od ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Kot so pojasnili na ministrstvu, bo dosedanjo aplikacijo na mobilnih telefonih treba posodobiti, nova različica pa bo omogočala vrsto novih možnosti.

icon-expand Na ministrstvu za javno upravo ob tem znova poudarjajo, da aplikacija sama po sebi ne ščiti nikogar – je zgolj tehnični pripomoček in eden od pripomočkov pri boju proti epidemiji. FOTO: Bobo

Po besedah ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, ki se trenutno tudi sam zdravi zaradi covida-19, je aplikacija še kako koristna, čeprav se je tudi v njegovem primeru izkazalo, da sama po sebi okužbe ne preprečuje. Sicer pa nadgrajena verzija med drugim omogoča čezmejno izmenjavo ključev, vnos datuma začetka simptomov, za razliko od originalne, nemške različice pa so uvedli še vmesno, oranžno stopnjo za manjše tveganje. Marsikdo je bil namreč po Koritnikovih besedah zbegan, saj je zelena barva doslej označevala tudi to stanje. Hkrati so aplikaciji dodali povezavo do vodiča v znakovnem jeziku za gluhe in naglušne ter omogočili pogostejše posodabljanje stanja, ki bo odslej potekalo šestkrat v 24 urah in ne več zgolj enkrat na dan kot doslej. Dodali so še povezavi do eUprave za pridobitev potrdila o karanteni ter do obrazca za pridobitev TAN-kode. "Epidemiologi včasih pri pozitivnih PCR-testih ne zmorejo pravočasno poklicati in ponuditi kode, pri hitrih testih pa te možnosti sploh ni, zato jo je odslej mogoče dobiti tudi po bližnjici, ki nas pripelje na spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če je pozitiven test že v bazi nalezljivih bolezni, lahko uporabnik po vnosu podatkov pridobi kodo v SMS-sporočilu," je pojasnil državni sekretar Peter Geršak.

Čezmejna izmenjava ključev bo po njegovih besedah omogočila uporabo aplikacije tudi v tujini, ne da bi morali za to na svoj telefon naložiti tudi aplikacijo države, v kateri se nahajamo. Po novem je vzpostavljen strežnik na ravni Evropske unije, s pomočjo katerega bodo vse te aplikacije in zaledni sistemi nacionalnih aplikacij, ki imajo Googlov in Applov sistem, lahko izmenjevale podatke in tako izračunale stopnje tveganja. Slovenija je po Geršakovih besedah trenutno v zadnji fazi vzpostavitve omenjene interoperabilnosti, zadeva testno že deluje, prav tako je že omogočen zaledni sistem, čakajo zgolj še rešeno vlogo na ravni Evropske unije, s katero bodo našo državo vključili v izmenjavo. Na ministrstvu pričakujejo, da bi se to lahko zgodilo v tednu do desetih dneh. Ko bodo uporabniki naložili novo aplikacijo, bodo sicer takoj opazili, da je beleženje izpostavljenosti že omogočeno čezmejno, a bo v tej rubriki za zdaj navedena le Slovenija, pozneje pa bodo dodali tudi druge članice EU, ki sodelujejo v izmenjavi podatkov. Na ministrstvu za javno upravo ob tem znova poudarjajo, da aplikacija sama po sebi ne ščiti nikogar – je zgolj tehnični pripomoček in eden od pripomočkov pri boju proti epidemiji. Trenutno si jo je po njihovih podatkih naložilo nekaj manj kot 370.000 imetnikov pametnih mobilnih telefonov, kar je več kot četrtina aktivnega prebivalstva v Sloveniji. Ob tem opozarjajo, da vsi uporabniki, ki zbolijo za covidom-19, TAN-kode ne vnesejo v aplikacijo. Do tega prihaja bodisi zato, ker je ne prejmejo ali je ne znajo prevzeti, bodisi je zgolj nočejo vnesti in s tem o okužbi obvestiti druge.

Nadgrajena aplikacija je v Googlovi trgovini že na voljo, medtem ko naj bi bila za Applove telefone na voljo v naslednjih urah ali dneh, saj so tam postopki pregleda aplikacij nekoliko daljši, so pa ti po informacijah na ministrstvu obravnavani prednostno. Kdor ima to nastavljeno, se mu bo sedanja aplikacija posodobila samodejno, sicer pa bo potrebna običajna posodobitev – tako kot za vse druge aplikacije. Na ministrstvu so še zanikali, da bi do umika odločitve o obvezno naloženi aplikaciji za prehajanje občinskih meja, ki jo je decembra odredilo ministrstvo za notranje zadeve, prišlo tudi zaradi zahtev enega ali drugega ponudnika mobilnih aplikacij. Notranje ministrstvo se je tako odločilo zato, ker odlok naj ne bi dosegel svojega namena, medtem ko ministrstvo za javno upravo za aplikacijo skrbi zgolj tehnično.