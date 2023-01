Od 'ognjenega prstana' do svetlega kometa. S čim vse nam bo postreglo vesolje?

Za razliko od preteklih let bodo možnosti za opazovanje največjih meteorskih rojev, ki jih najbolje vidimo v nočeh brez svetle Lune, v 2023 boljše. Najmočnejša meteorska roja Perzeidov in Geminidov bosta zelo dobro vidna, saj bosta nastopila v bližini mlaja, pojasnjujejo študentje magistrskega študija astrofizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Poleti bomo tako za razliko od preteklega leta lahko veliko lažje opazovali Perzeide, vrhunec bodo dosegli v noči z 12. na 13. avgust. Takrat bo mogoče našteti kar do 75 meteorjev na uro. Geminidi bodo medtem vrhunec dosegli v noči s 14. na 15. december, ko bomo lahko na nočnem nebi opazovali kar 150 utrinki na uro. "Privlačna pa bosta tudi meteorska roja Liridov 22. aprila in Orionidov 20. oktobra," dodajajo na fakulteti.

Že v začetku leta pa bomo lahko opazovali komet C/2023 E3 (ZTF). Ta bo najsvetlejši januarja in februarja, ko bo na temnem nebu viden tudi s prostim očesom ali z daljnogledom. Zemlji se bo najbolj približal 2. februarja, 11. februarja pa bo na nebu le eno stopinjo stran od Marsa. "A ker je svetle komete zelo težko napovedati, lahko ostanemo optimistični, da se skozi leto prikaže še kakšen, tako kot se je leta 2020 nepredvideno pojavil komet Neowise," pove.

Na nebu tudi 'ognjeni prstan', a žal ne pri nas

Žal pa v letu 2023 iz naših krajev ne bo viden noben Lunin ali Sončev mrk. Večjo srečo bodo imeli v Ameriki, kjer bo 14. oktobra viden kolobarjasti Sončev mrk, ki nastane, ko Luna zaradi prevelike oddaljenosti ne uspe prekriti celotnega Sonca: "Ta mrk torej vidimo kot ognjeni prstan na nebu."

Drugi Sončev mrk pa se bo 20. aprila zgodil v Indoneziji in Avstraliji. Ta mrk bo nekaj prav posebnega, v Avstraliji bo viden kot popoln, v Indoneziji pa kot kolobarjast. Razlika med popolnim in kolobarjastim mrkom nastane zaradi dejstva, da so različni kraji na Zemlji različno oddaljeni od Lune. Tak fenomen se zgodi le enkrat na 10 let.