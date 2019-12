Od Omana, Savdske Arabije do Indije: 'ognjeni obroč' osupnil množice ljudi

In čeprav tovrstni mrki niso redki, zgodijo se skorajda vsakoletno, so vsakič vidni zgolj z majhnega predela Zemlje, in tako lahko mine več let ali celo desetletij, preden se ta naravni pojav ponovi v istem kraju. V Savdski Arabiji, Indiji, Indoneziji in Šrilanki so se tako zbrale množice ljudi, ki so opazovale 'ognjeni obroč'.

Več sto se jih je zbralo tudi v pristanišču v Singapurju, med njimi tudi 37-letni Jason Teng, ki je fenomen opisal kot "edinstveni dogodek": "Naslednji sočni mrk se bo tu zgodil čez približno 40 let," je dejal za AFP.