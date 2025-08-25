Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija
Oglas

Od televizije do hladilnika bo pot, ki jo boste največkrat prehodili v času največjega košarkarskega spektakla te jeseni

Ljubljana, 25. 08. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
P.R.
Komentarji
0

To jesen bo vsa Slovenija dihala s košarko. Večeri bodo rezervirani za tekme in navijanje. Medtem ko se bodo na igrišču vrstili atraktivni koši in napeti trenutki, boste doma največkrat prehodili eno pot – od televizorja do hladilnika in nazaj. Prav na tej poti pa se skriva ključ do popolnega doživetja: popolna slika in zvok za spremljanje tekem ter osvežilni prigrizki in pijača za med polčasom.

Televizor, ki vas ponese v središče dogajanja

Predstavljajte si: odločilni napad, žoga leti proti košu, v dvorani napetost narašča. Z novimi Samsung televizorji 2025 je vsak trenutek videti tako resničen, da imate občutek, kot da sedite ob parketu. Najnaprednejši model Neo QLED 8K QN990F s procesorjem NQ8 AI Gen3 poskrbi, da je vsebina v osupljivi 8K kakovosti skoraj bolj živa kot v živo. Funkcija Profesionalna izboljšava gibanja z umetno inteligenco (AI Motion Enhancer Pro) pa ostri gibanje žoge in odpravlja zamegljenost.

Samsung PR ČLANEK

Slika ni le jasna, temveč ustvari tudi izjemen občutek globine s funkcijo Resnično profesionalno izboljšanje globine (Real Depth Enhancer Pro), ki ustvarja tridimenzionalen občutek, kot ga zazna človeško oko. Barve ostajajo živahne, a naravne, brez bleščanja pa poskrbi nova brezodsevna tehnologija Glare-Free, ki ohranja kontrast tudi v svetlih prostorih. Zvok ni nič manj osupljiv: s tehnologijo Profesionalni dinamičen in realističen zvok, ki sledi dogajanju (Object Tracking Sound Pro) zvok sledi dogajanju na zaslonu, od šuma občinstva do drsanja superg in odbijanja žoge po parketu.

Samsung PR ČLANEK

Za ljubitelje dizajna in umetnosti pa je tukaj še prenovljeni model The Frame Pro, ki se podnevi spremeni v galerijo umetnin, zvečer pa v vrhunski televizor z Neo QLED 4K kakovostjo slike.

Televizorji Samsung Vision AI 2025 vam bodo ponudili izjemno izkušnjo in občutek, da ste res tam – v dvorani, sredi navijaške evforije.

Hladilnik, ki poskrbi za polčas

Vsaka tekma ima premor. Takrat nastopi druga polovica zmagovalne ekipe – Samsung hladilnik. Najnovejša generacija hladilnikov Bespoke AI z umetno inteligenco ni le prostor za shranjevanje hrane, temveč pravi kuhinjski pomočnik. Kamera z AI Vision Inside prepozna do 37 vrst živil in vam predlaga recepte glede na to, kar imate doma. Če se v polčasu znajdete brez ideje, vam bo hladilnik predlagal hitre in okusne prigrizke.

Samsung PR ČLANEK

Hladilniki z zaslonom Family Hub pa so prava zabavna postaja. Na zaslonu lahko spremljate recept, predvajate glasbo s Spotifyja ali zrcalite dogajanje na televizorju – vse to, medtem ko pripravljate prigrizek.

Promocije, ki še nadgradijo izkušnjo

Da bo jesensko navijanje še bolj posebno, je Samsung pripravil dve privlačni promociji. V sklopu promocije Nazaj v šolo 2025 ob nakupu televizorja, kot je na primer vrhunski QN990F ali elegantni The Frame Pro, prejmete brezplačno tablico Galaxy, ki se brezhibno poveže z vsemi vašimi napravami in vam omogoča, da tekem ne zamudite niti na poti. Obenem pa promocija Bespoke AI hladilnikov 2025 prinaša še en prestižen dodatek – kultni zvočnik Music Frame, ki se poveže s televizorjem in med tekmo poskrbi za občutek, kot da ste ob igrišču, po koncu zmagovitih tekem pa za pravo glasbeno kuliso navijaškega slavja.

Samsung PR ČLANEK

Košarkarski spektakel je lahko le še boljši z vrhunskim televizorjem, ki vas potegne v središče igre, in pametnim hladilnikom, ki poskrbi, da nikoli ne zmanjka prigrizkov. Jesen bo dolga, napeta in polna navijaških čustev. Prav med televizijo in hladilnikom boste odkrivali, kako se tehnologija prepleta z vašimi navijaškimi trenutki.

 

Naročnik oglasne vsebine je Samsung.

Samsung Hladilnik Televizija Bespoke AI AI Vision Inside Samsung televizorji 2025
  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256