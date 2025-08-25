Od televizije do hladilnika bo pot, ki jo boste največkrat prehodili v času največjega košarkarskega spektakla te jeseni

Televizor, ki vas ponese v središče dogajanja
Predstavljajte si: odločilni napad, žoga leti proti košu, v dvorani napetost narašča. Z novimi Samsung televizorji 2025 je vsak trenutek videti tako resničen, da imate občutek, kot da sedite ob parketu. Najnaprednejši model Neo QLED 8K QN990F s procesorjem NQ8 AI Gen3 poskrbi, da je vsebina v osupljivi 8K kakovosti skoraj bolj živa kot v živo. Funkcija Profesionalna izboljšava gibanja z umetno inteligenco (AI Motion Enhancer Pro) pa ostri gibanje žoge in odpravlja zamegljenost.
Slika ni le jasna, temveč ustvari tudi izjemen občutek globine s funkcijo Resnično profesionalno izboljšanje globine (Real Depth Enhancer Pro), ki ustvarja tridimenzionalen občutek, kot ga zazna človeško oko. Barve ostajajo živahne, a naravne, brez bleščanja pa poskrbi nova brezodsevna tehnologija Glare-Free, ki ohranja kontrast tudi v svetlih prostorih. Zvok ni nič manj osupljiv: s tehnologijo Profesionalni dinamičen in realističen zvok, ki sledi dogajanju (Object Tracking Sound Pro) zvok sledi dogajanju na zaslonu, od šuma občinstva do drsanja superg in odbijanja žoge po parketu.
Za ljubitelje dizajna in umetnosti pa je tukaj še prenovljeni model The Frame Pro, ki se podnevi spremeni v galerijo umetnin, zvečer pa v vrhunski televizor z Neo QLED 4K kakovostjo slike.
Televizorji Samsung Vision AI 2025 vam bodo ponudili izjemno izkušnjo in občutek, da ste res tam – v dvorani, sredi navijaške evforije.
Hladilnik, ki poskrbi za polčas
Vsaka tekma ima premor. Takrat nastopi druga polovica zmagovalne ekipe – Samsung hladilnik. Najnovejša generacija hladilnikov Bespoke AI z umetno inteligenco ni le prostor za shranjevanje hrane, temveč pravi kuhinjski pomočnik. Kamera z AI Vision Inside prepozna do 37 vrst živil in vam predlaga recepte glede na to, kar imate doma. Če se v polčasu znajdete brez ideje, vam bo hladilnik predlagal hitre in okusne prigrizke.
Hladilniki z zaslonom Family Hub pa so prava zabavna postaja. Na zaslonu lahko spremljate recept, predvajate glasbo s Spotifyja ali zrcalite dogajanje na televizorju – vse to, medtem ko pripravljate prigrizek.
Promocije, ki še nadgradijo izkušnjo
Da bo jesensko navijanje še bolj posebno, je Samsung pripravil dve privlačni promociji. V sklopu promocije Nazaj v šolo 2025 ob nakupu televizorja, kot je na primer vrhunski QN990F ali elegantni The Frame Pro, prejmete brezplačno tablico Galaxy, ki se brezhibno poveže z vsemi vašimi napravami in vam omogoča, da tekem ne zamudite niti na poti. Obenem pa promocija Bespoke AI hladilnikov 2025 prinaša še en prestižen dodatek – kultni zvočnik Music Frame, ki se poveže s televizorjem in med tekmo poskrbi za občutek, kot da ste ob igrišču, po koncu zmagovitih tekem pa za pravo glasbeno kuliso navijaškega slavja.
Košarkarski spektakel je lahko le še boljši z vrhunskim televizorjem, ki vas potegne v središče igre, in pametnim hladilnikom, ki poskrbi, da nikoli ne zmanjka prigrizkov. Jesen bo dolga, napeta in polna navijaških čustev. Prav med televizijo in hladilnikom boste odkrivali, kako se tehnologija prepleta z vašimi navijaškimi trenutki.
Naročnik oglasne vsebine je Samsung.