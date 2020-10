Kje se začne oziroma konča vesolje? Odgovori ležijo v supermasivni črni luknji

Zapreti oči in si predstavljati vesolje ali njegov konec. Nekatere lahko to spravi ob pamet, druge pomirja. Potem pa so tu še znanstveniki, ki svoje življenje posvetijo temu, da bi dognali, kje je res konec ali začetek tega tako težko dojemljivega okolja, ki obdaja naš planet. In kaj je na drugi strani. Po zadnjih ugotovitvah odgovori ležijo v supermasivni črni luknji v samem središču naše galaksije. Trojica fizikov, ki je to tudi dokazala, pa si je letos za ta dognanja prislužila Nobelovo nagrado za fiziko.