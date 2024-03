Odkril novega hrošča, ki bi ga skoraj zamenjal za ptičji kakec

Mednarodna znanstvena agencija CSIRO je preverila, ali gre res za še nepoznano vrsto. Po pregledu obsežnih seznamov in posvetovanjih z različnimi mednarodnimi strokovnjaki so potrdili, da je Tweed res odkril do sedaj nepoznano družino dolgorogega hrošča. "Hrošč je dolg okoli enega centimetra. Po telesu in rogu je prekrit z belimi dlačicami, ki so gostejše in bolj puhaste na njegovem hrbtu in zatilju. Kar precej njegovih dlačic štrli pokonci, zato je videti, kot da ima posebno frizuro," svoje neverjetno odkritje opisuje Tweed.

Hroščka je najprej fotografiral, nato pa ga previdno odnesel domov. Na Facebooku je v posebni skupini, kjer se združujejo navdušenci nad insekti, objavil fotografijo hrošča, a ga nihče ni prepoznal. Zato se je obrnil na agencijo CSIRO, saj gre za največjo avstralsko kolekcijo insektov. Povezal se je z dvema raziskovalcema, ki se ukvarjata s podobnimi insekti, a sta preiskala vse mogoče sezname in muzeje v Avstraliji ter po svetu, a česa podobnega nista našla.

Ker podobnih insektov do sedaj niso odkrili, prav tako ima hrošč tako posebne lastnosti, ki jih niso mogli povezati z drugimi vrstami, so spoznali, da je Tweed očitno odkril povsem nov rod ali družino dolgorogega hrošča, ki so jo poimenovali Excastra albopilosa, pri čemer excastra v latinščini pomeni 'iz kampa' in albopilosa 'bel in kosmat'.