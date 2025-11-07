Svetli način
Znanost in tehnologija

Odkrili največo pajkovo mrežo na svetu: v njej živi več kot 110.000 pajkov

Atene, 07. 11. 2025 14.59 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Raziskovalci so v odročni jami na meji med Grčijo in Albanijo, poznani kot Žveplova jama, odkrili po njihovih navedbah največji znani kompleks pajkovih mrež na svetu. Razteza se na približno 106 kvadratnih metrih in je dom več kot 111.000 pajkom. Še bolj zanimivo je dejstvo, da v mreži sobivata dve različni vrsti.

Ogromna mreža se razteza vzdolž skalnih sten enega izmed prehodov v jami in je sestavljena iz nešteto lijakastih podstruktur. Znanstveniki so mrežo v raziskavi, ki je bila prejšnji mesec objavljena v reviji Subterranean Biology, opisali kot "izjemno združbo pajkov".

Mrežo sta namreč skupaj zgradili dve različni vrsti. Kolonijo sestavlja približno 69.000 pajkov navadnega hišnega pajka Tegenaria domestica, ki ga najdemo tudi v srednji Evropi, in 42.000 primerkov vrste Prinerigone vagans, ki spada v družino baldahinarjev, poroča britanski The Independent.

Obe vrsti veljata za samotarski. Že najdba tovrstne mreže, ki bi jo tvorila ena vrsta samotarjev, je precej redka, še toliko bolj pa mreža dveh različnih takšnih vrst.

Dve vrsti pajkov, ki živita v največji pajkovi mreži na svetu
Dve vrsti pajkov, ki živita v največji pajkovi mreži na svetu FOTO: Profimedia

Obe vrsti v tem primeru sicer lahko najdemo tudi v bližini človeških naselij, a so znanstveniki z analizo DNK ugotovili, da se pajki v jami razlikujejo od svojih sorodnikov izven jame. To kaže na to, da so se pajki prilagodili edinstvenemu okolju pod zemljo.

Po navedbah glavnega avtorja raziskave Istvana Uraka z univerze Sapientia v Romuniji so ekstremne razmere v temnem, zelo žveplenem okolju morda prispevale k temu nenavadnemu sobivanju.

96bimBo
07. 11. 2025 15.30
+6
Koristne živalce. Zanimivo in manj znano je, da obstaja več tistih vrst pajkov, ki ne pletejo mrež.
Port__CN
07. 11. 2025 15.36
+4
Zmeraj je tako ,da je tistih ,ki delajo manj.
