Odkrili največo pajkovo mrežo na svetu: v njej živi več kot 110.000 pajkov

Ogromna mreža se razteza vzdolž skalnih sten enega izmed prehodov v jami in je sestavljena iz nešteto lijakastih podstruktur. Znanstveniki so mrežo v raziskavi, ki je bila prejšnji mesec objavljena v reviji Subterranean Biology, opisali kot "izjemno združbo pajkov".
- FOTO: Profimedia
Mrežo sta namreč skupaj zgradili dve različni vrsti. Kolonijo sestavlja približno 69.000 pajkov navadnega hišnega pajka Tegenaria domestica, ki ga najdemo tudi v srednji Evropi, in 42.000 primerkov vrste Prinerigone vagans, ki spada v družino baldahinarjev, poroča britanski The Independent.
Obe vrsti veljata za samotarski. Že najdba tovrstne mreže, ki bi jo tvorila ena vrsta samotarjev, je precej redka, še toliko bolj pa mreža dveh različnih takšnih vrst.
Obe vrsti v tem primeru sicer lahko najdemo tudi v bližini človeških naselij, a so znanstveniki z analizo DNK ugotovili, da se pajki v jami razlikujejo od svojih sorodnikov izven jame. To kaže na to, da so se pajki prilagodili edinstvenemu okolju pod zemljo.
Po navedbah glavnega avtorja raziskave Istvana Uraka z univerze Sapientia v Romuniji so ekstremne razmere v temnem, zelo žveplenem okolju morda prispevale k temu nenavadnemu sobivanju.
