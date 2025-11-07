Odkrili največo pajkovo mrežo na svetu: v njej živi več kot 110.000 pajkov

Ogromna mreža se razteza vzdolž skalnih sten enega izmed prehodov v jami in je sestavljena iz nešteto lijakastih podstruktur. Znanstveniki so mrežo v raziskavi, ki je bila prejšnji mesec objavljena v reviji Subterranean Biology, opisali kot "izjemno združbo pajkov".

Mrežo sta namreč skupaj zgradili dve različni vrsti. Kolonijo sestavlja približno 69.000 pajkov navadnega hišnega pajka Tegenaria domestica, ki ga najdemo tudi v srednji Evropi, in 42.000 primerkov vrste Prinerigone vagans, ki spada v družino baldahinarjev, poroča britanski The Independent.

Obe vrsti veljata za samotarski. Že najdba tovrstne mreže, ki bi jo tvorila ena vrsta samotarjev, je precej redka, še toliko bolj pa mreža dveh različnih takšnih vrst.