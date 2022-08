Odkrili nov vodni planet: eden izmed boljših kandidatov za obstoj življenja

Astronomi so odkrili nov vodni planet, ki ga označujejo za enega izmed najboljših. Planet TOI-1452 b je po njihovih predvidevanjih prekrit z debelo plastjo vode. Od Zemlje je oddaljen približno 100 svetlobnih let, od svojih zvezd pa ravno toliko, da se nahaja se v t. i. 'bivalnem območju' - območju, kjer bi bila lahko temperatura njegovega površja ravno pravšnja za obstoj tekoče vode.

Novoodkriti planet je večji od našega, zaradi manjše gostote v primerjavi z Zemljo pa znanstveniki predvidevajo , da je prekrit z debelo plastjo vode. Od svojih zvezd, nahaja se namreč v binarnem zvezdnem sistemu, je oddaljen ravno toliko, da bi lahko voda na njegovem površju obstajala v tekoči obliki. Vodni planeti so še posebej zanimivi za astronome in vesoljske navdušence, saj spadajo med močne kandidate planetov za nastanek ali obstanek različnih oblik življenja. A planet TOI-1452 b je poseben. Astronomi in drugi znanstveniki, ki proučujejo planet, namreč menijo, da gre za enega izmed najboljših kandidatov izmed vseh do sedaj odkritih vodnih planetov, piše Euronews.

Planet je prvi opazil Nasin teleskop Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), ki je zadolžen za pregledovanje neba in iskanje novih eksoplanetov, torej planetov, ki ne krožijo okrog našega sonca. Na obstoj planeta TOI-1452 b je najprej nakazovala intervalna zmanjšana svetlost zvezde na 11 dni. Astronomi so na podlagi teh opazovanj napovedali, da je planet od Zemlje večji za približno 70 odstotkov. Opazovanja planeta TOI-1452 b so nadaljevali s teleskopom na tleh. Astronomi z Univerze v Montrealu so nato potrdili vrsto planeta in še nekatere druge značilnosti. "Morali smo se prepričati, da je signal, ki ga je zaznal TESS, res povzročil eksoplanet, ki kroži okoli največje od dveh zvezd v tem binarnem sistemu," je povedal doktorski študent univerze in član raziskovalne ekipe Charles Cadieux. Maso planeta so nato študenti potrdili s teleskopom infrardečega spektra, teleskopom Kanada-Francija-Havaji na Havajih. Po več kot 50 urah opazovanja so zaključili, da je planet petkrat težji od Zemlje.

Voda bi lahko sestavljala tretjino njegove mase Cadieux je povedal tudi, da masa in velikost planeta kažeta na manjšo gostoto, zato predvidevajo, da ni sestavljen samo iz kovin in kamnin, kot je Zemlja. Veliko nižjo gostoto predpisujejo precej večji vodnatosti planeta. Po analizah planeta TOI-1452 b pa so znanstveniki prepričani, da bi lahko voda sestavljala tretjino njegove mase. Podobno razmerje imajo nekatere lune v našem osončju, na primer Jupitrovi luni Ganimed in Kalisto ter Saturnovi Titan in Enceladus.