Odkrili nov planet, morda primeren za življenje

Kot že mnoge druge, je tudi novi planet, ki so ga znanstveniki poimenovali GJ 357 d, pomagal razkriti NASIN satelit (Transiting Exoplanet Survey Satellite – TESS). Za znastvenike je posebej zanimiv zato, ker je od zvezde GJ 357 najbolj oddaljen in od nje dobi približno toliko energije, kot Mars od Sonca, piše NASA na svoji internetni strani.

Znanstveniki menijo, da bi bil lahko primeren za življenje, na ostalih dveh naj bi bilo namreč prevroče. Temperetaura na novem planetu, ki je od zvezde GJ 357 oddaljen približno toliko kot Mars od Sonca, pa naj bi bila okoli minus 53 stopinj Celzija, kar pomeni, da ima bolj ledeniško podobo kot bivanjsko. "To je na prvi pogled nekoliko prehladno. A če ima planet atmosfero, bi ta lahko zadrževala toploto, ki jo dobi od sonca, kar pomeni, da bi voda lahko bila tekoča,"je pojasnil astrofizik Rafael Luque .

Velikost in sestava planeta GJ 357 d sta za zdaj še neznana. Vendar če njegovo površje gradi skala, to pomeni, da je podobno velik kot Zemlja ali največ dvakrat večji in je tudi približno enako oddaljen od svojega sonca kot Zemlja od Sonca. Znanstveniki še predvidevajo, da ima vsaj 6,1-krat večjo maso od Zemljine, zvezdo pa obkroži vsakih 55,7 dni, še piše NASA na internetni strani.

Sicer to ni edini planet razmeroma blizu našega osončja, na katerem bi po ocenah znanstvenikov morda lahko obstajalo življenje. Leta 2016 je odmevalo odkritje le štiri svetlobna leta oddaljenega planeta Proxima b.