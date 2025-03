Odkrili novo redko vrsto dinozavra: 260-kilogramski orjak z dvema krempljema

V mongolski puščavi Gobi so odkrili novo vrsto dinozavra iz skupine terizinozavrov, poroča BBC . Vrsta, imenovana Duonychus tsogtbaatari , je bila edinstvena v skupini dinozavrov, imenovanih terizinozavri, ki so stali na zadnjih nogah in običajno imeli tri kremplje.

Glede na nove raziskave ostanki prej neznane vrste dinozavra z značilnimi kremplji z dvema prstoma nakazujejo, da je bil videti kot bizarna mešanica lenivca in žirafe, poroča CNN . Paleontologi sporočajo, da je najdba edinstvena. Kot pravijo, je to največji krempelj te vrste, ki je bil v celoti ohranjen na ta način.

Raziskovalci menijo, da so dolgi, ukrivljeni kremplji te vrste in njena sposobnost, da jih močno upogne, omogočili učinkovito nabiranje rastlinja. Lahko pa bi bili tudi močno orožje, ugibajo znanstveniki.

Novoodkriti dinozaver je bil visok približno tri metre. Kot ocenjujejo, je bil torej srednje velik, z ocenjeno težo približno 260 kg. Koshi Kobayashi z univerze Hokkaido za BBC pojasnjuje, da je krempelj novo odkrite vrste pred izkopavanjem ležal v kamnu peščene barve. Med peskom in sivimi kosi kamna je bil viden rjav fosil.

Terizinozavri so bili skupina rastlinojedih ali vsejedih dinozavrov, ki so živeli v Aziji in Severni Ameriki v obdobju krede, ki se je začelo pred 145 milijoni let in končalo pred 66 milijoni let.