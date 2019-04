V jami na Filipinih odkrili novo človeško vrsto

Znanstveniki so v jami Callao Cave na Filipinih odkrili novo človeško vrsto, ki so jo poimenovali homo luzonensis, po otoku Luzon, kjer se jama nahaja. V njej so odkrili fosilne ostanke, ki pripadajo dvema odraslima osebama in enemu otroku, ki naj bi živeli pred 50.000 do 67.000 let v preteklosti.

Kosti prstov na rokah in nogah luzonensisa so ukrivljene, kar bi pomenilo, da je bilo plezanje za to vrsto še vedno pomembna dejavnost – kar močno spominja tudi na avstralopitka oziroma slavno 'Lucy', čeprav vrsti ločuje več milijonov let evolucije.

Kot druge izumrle vrste je tudi luzonensisza sodobnega človeka bolj kot neposredni prednik, neke vrste bližnji sorodnik. Njegove fizične značilnosti so nekakšna mešanica tistih, ki jih najdemo v izjemno starodavnih prednikih človeka, in tistih pri bolj sodobnih ljudeh. Oziroma, medtem ko si nekatere značilnosti deli s sodobnim človekom, druge značilnosti spominjajo na avstralopitka, ki je živel na območju Afrike pred več kot dvemi milijoni let.

Že leta 2007 so v jami znanstveniki odkrili eno samo kost stopala, ki so jo datirali 67.000 let v preteklost. Med izkopavanji v letih 2011 in 2015 pa so odkrili še 12 dodatnih kosti rok in stopal, ter zob v istem delu jame.

Razlog za navdušenje pa so posebni premolarni zobje (vrsta zoba z večjo obliko kot očesci in sekalci, njegova funkcija je, da žvečenje in mletje hrane na majhne koščke, da je lahko pogoltniti). Ti se namreč bistveno razlikujejo od drugih vrstah rodu homo, so manjši in bolj preprosti. Tudi kosti rok in stopal kažejo na prav edinstveno anatomijo.

Veliko bolj zapleteno, a tudi veliko bolj zanimivo

A če je avstralopitku podobna vrsta lahko dosegla območje jugovzhodne Azije, bi to lahko spremenilo naše razmišljanje o tem, kdo je na družinskem drevesu človeka prvi zapustil Afriko, ki velja za 'zibelko življenja'. Pred tem je bil na indonezijskem otoku Java najden homo erectus, kar je predstavljalo idejo, da je ta vrsta migrirala iz Afrike in pomagala razpršiti vrsto. Sedaj pa bo morda potrebno na novo premisliti o tem, katere vrste so se selile in kako.

Glede na to, da je Luzon dosegljiv le preko morja, pa se poraja tudi vprašanje, kako je vrsta dosegla otok.