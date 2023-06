Odkrili novo vrsto dinozavra: visok do pol metra, težek toliko kot človek

Ob analizi fosilov iz južne Afrike so znanstveniki in arheologi ugotovili, da so našli kost, ki je pripadala do sedaj še neznanemu dinozavru. Z analizami so se nato dokopali do spoznanja, da gre za samca, ki je po Zemljinih tleh hodil pred približno 200 milijoni let in da pripada vrsti zavropodov. Imena za zdaj še nima.

Analizirani fosil so arheologi izkopali že leta 1978. Vse do nedavnega pa so znanstveniki menili, da pripada Massospondylusu.

Gre za ogromno vrsto dinozavrov, med katerimi so bile tudi največje živali v zgodovini nastanka planeta. Tehtali naj bi tudi do 90 ton. Imeli so dolge vratove, dolge repe, majhne glave in štiri debele noge. Novoodkrita podvrsta pa je bila najmanjša v skupini. Odrasel samec naj bi namreč tehtal toliko kot odrasel človek, približno 75 kilogramov.

Skupina znanstvenikov je izsledke raziskave v torek objavila v znanstveni reviji Royal Society Open Science.

Presenetljivo odkritje: majhen in 'pokončen'

"Do sedaj smo vedeli le, da so zavropodi živeli v obdobju tere, torej okoli 233 milijonov let nazaj. Takrat so bili še zelo majhni, tehtali so približno 10 kilogramov," je razložil soavtor Kimberley Chapelle. Nato je opisal, da so v obdobju jure, torej pred okoli 200 milijoni let, po Zemlji hodili že veliko večji dinozavri, ki so pripadali tej vrsti. Težki so bili več sto kilogramov.

Odkritje je tako nekoliko presenetljivo. Gre namreč za edini odkriti primerek te vrste, ki je živel v juri in tehtal manj kot 100 kilogramov. Poleg velikosti in teže pa se je od ostalih sorodnih štirinožcev razlikoval tudi po tem, da je hodil po dveh nogah. Odkritje bo arheologom pomagalo pri razumevanju evolucije dinozavrov, pa tudi ekosistema v tem oddaljenem obdobju, poroča Newsweek.