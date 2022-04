Izjemno ohranjen fosil dinozavra morda potrjuje teorijo o vzroku množičnega izumrtja

Fosil noge tescelozavra so odkrili na arheološkem najdišču v Tanisu. Noga s kožo in mišicami je izjemno dobro ohranjena. "Gre za tescelozavra. Pripada skupini dinozavrov, za katero nismo doslej imeli nobenih zapisov o tem, kakšno kožo je imela. Zelo jasno se vidi, da so imele te živali luskasto kožo, kot kuščarji. Niso imeli perja, tako kot njihovi sodobniki, ki so jedli meso," je dejal profesor Paul Barrett iz londonskega naravoslovnega muzeja.

Najdba je bolj kot zaradi dobre ohranjenosti fosila pomembna zaradi tega, kar predstavlja. Znanstveniki namreč domnevajo, da je to eden redkih dokazov v prid teoriji, da je za množično izumiranje dinozavrov 'kriv' asteroid, ki je na Zemljo padel pred 66 milijoni let.

To je tudi eden redkih ostankov dinozavrov, ki so jih našli na tem območju. "Na tem najdišču smo odkrili toliko podrobnosti, ki nam pričajo o tem, kaj se je dogajalo iz trenutka v trenutek. Skoraj tako, kot da bi gledali film. Pogledaš skalni steber, pogledaš tiste fosile in se takoj vrneš v tisti čas," pravi Robert DePalma z Univerze v Manchestru v Združenem kraljestvu, ki vodi arheološko raziskavo.

Med drugim so na tem najdišču našli tudi fosile rib z drobci (domnevno asteroida) v škrgah. Našli so tudi fosil želve, ki jo je prebodel lesen kol, pa fosile majhnih sesalcev, ki so si naredili rove. Našli pa so tudi kamen, za katerega predvidevajo, da je ostanek asteroida.

"Te ribe z okroglimi drobci v škrgah zagotovo podpirajo teorijo, da je šlo za asteroid," pa pravi Steve Brusatte z Univerze iz Edinburga, ki je sicer zadržan glede zaključkov, da je dinozavrova noga povezana s padcem asteroida.