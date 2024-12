Odkrili 50.000 let stare ostanke malega mamuta

Izjemno dobro ohranjeno najdbo so ruski znanstveniki sedaj dali na ogled javnosti na zvezni univerzi v glavnem mestu regije Jakutsk. Poznavalci pravijo, da gre za najbolje ohranjeno truplo mamuta doslej. Je tudi zgolj eden od sedmih primerov, v katerem so našli cel kadaver, torej da sta se ohranila glava in trup. K temu je zagotovo pripomoglo tudi okolje, saj so truplo našli v oddaljeni regiji, kjer vladata mraz in veter, ki delujeta kot naravni zamrzovalnik.

Kot je pojasnil direktor muzeja Maksim Čerpasov, je nenavadno, da so v dobrem stanju našli trup, saj ga po navadi napadejo in uničijo plenilci. Tudi pri tej najdbi so bile sicer noge že nekoliko požrte.

Koliko je bila žival stara, ko je poginila, bodo pokazale nadaljnje študije. Ocenjujejo, da okoli eno leto. Ostanki sicer tehtajo kar 180 kilogramov, žival pa je bila visoka 120 in dolga 200 centimetrov.

Raziskovalci upajo, da bo najdba pomagala pri raziskovanju in razumevanju razvoja mamutov, njihove prilagodljivosti in njihovega življenjskega okolja. Po navedbah univerze so fosil našli letos poleti na območju raziskovalne postaje Batagaika, kjer so že prej izkopavali ostanke prazgodovinskih živali.