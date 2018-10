Odkrili popolnoma pravokotno ledeno goro

Nasa je med preletom Antarktike posnela nenavadno sliko ledene gore. Nenavadna je zato, ker ima pravokotne robove in tudi pravokotno obliko. Nekateri sicer mislijo, da je ledena gora delo človeških rok, a strokovnjaki pravijo, da je pojav popolnoma normalen.

NASA Ice FOTO: NASA

Nasa je fotografijo posnela med izvajanjem Operation IceBridgea, katerega misija je fotografiranje severnega in južnega pola Zemlje, da bi lažje razumeli, kako so se debelina, lokacija in rast ledu spreminjale zadnja leta. Po različnih kanalih objavljajo številne slike in posnetke, najbolj zanimiva pa je bila ledena gora, ki je nastala na Antarktiki, v bližini ledene police Larsen C.

Gre za pravilni pravokotnik s skoraj matematičnimi stranicami, ki zgleda kot umetno ustvarjena ledena ploskev. Čeprav je na prvi pogled nenavadna, so na Nasi zagotovili, da je popolnoma naraven pojav in da so vajeni pravokotnih ledenih gora, ki so pravzaprav reden pojav v ledenih območjih. Če nas je večina vajena trikotnih kosov ledu, kot so bili v filmu Titanic, se ta oblika imenuje tabularna ledena gora.

NASA Ice FOTO: NASA

Če vemo, da le 10 odstotkov ledene gore "stoji" nad vodo, si lahko samo predstavljamo količino potrebnega ledu, da takšna tabularna gora gleda nad vodo. Nastane pri lomljenju ledene ploskve, zato lahko pri večjih in daljših razpokah ledenih ploskev nastanejo mrežaste in zelo ravne oblike, kar bi lahko pojasnilo obliko te ledene gore. Večina razpok se zgodi pod različnimi koti, zato so ploskve nepravilnih oblik; je pa seveda možno, da se razpoke zgodijo pod pravimi koti.

NASA Ice FOTO: NASA

Pri Live Scienceu niso prepričani, če ta ledena gora stoji na vodi, ali pa je mogoče nasedla na morsko dno. Tabularne ledene gore so lahko ogromne, največja je velika 295 kilometrov krat 37 kilometrov, kar je za četrtino Slovenije po površini.