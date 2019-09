Znanstveniki odkrili vodo na naseljivem planetu

Znanstveniki so v atmosferi oddaljenega planeta odkrili vodo. Odkritje je še toliko bolj razburljivo, saj se eksoplanet (planet, ki leži izven našega Osončja) K2-18b nahaja v t. i. naseljivi coni – v območju oziroma obroču okoli zvezde, v katerem so temperature dovolj ugodne za obstoj tekoče vode na površju planeta. Prvi t. i. eksoplanet so znanstveniki sicer odkrili leta 1992, dandanes pa je znanih že okoli 4000 – večinoma gre za Jupitru ali Saturnu podobne večje planete. K2-18b, ki so ga odkrili leta 2015, velja tudi za t. i. superzemljo, zunajsončni planet, ki je po povprečni gostoti primerljiv z Zemljo.

Podrobnosti odkritja ekipe z univerze University College London (UCL) so predstavljene v znanstveni reviji Nature Astronomy. Vodilna znanstvenica projekta Giovanna Tinetti je odkritje označila za "neverjetno": "To je prvič, da smo zaznali vodo na planetu v naseljivi coni v okolici zvezde, kjer je temperatura potencialno skladna s prisotnostjo življenja."