Odkrili združevanje dveh orjaških črnih lukenj

Gravitacijske valove so sicer zabeležili 29. julija lani, zdaj pa so končali podrobno analizo podatkov. Poleg tega so zabeležili še tri zlitja črnih lukenj.

Skupno so znanstveniki zdaj zabeležili enajst pojavov gravitacijskih valov; deset od združenj črnih lukenj, enega pa od trčenja dveh nevtronskih zvezd - zelo gostih ostankov mrtvih zvezd, na svoji spletni strani poročaBBC.