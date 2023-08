Da bi dojenčke zaščitili pred RSV, bodo cepili nosečnice

"To je naše prvo cepivo RSV, ki ga je odobrila EU in ki ne ščiti le starejših odraslih, temveč tudi dojenčke. Pred prihajajočo jesensko in zimsko sezono lahko to cepivo pomaga preprečiti resne posledice RSV za nekatere najranljivejše državljane. To je zlasti pomembno za naše otroke, pri katerih je RSV glavni vzrok hospitalizacije v EU," je danes pojasnila evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides.