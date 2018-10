Odprli bodo najdaljši čezmorski most. Nikjer drugod kot na Kitajskem

Jutri bodo na Kitajskem uradno odprli najdaljši most čez morje, ki v dolžino meri kar 55 kilometrov. Gradnja dobrih 17 milijard evrov vrednega mosta se je začela pred devetimi leti, most pa bo povezoval Hongkong s kitajskima mestoma Macau in Džuhai.

Most naj bi prvotno odprli že leta 2016, a so se gradbena dela zavlekla.

Most bo skrajšal potovalni čas med mestoma s treh ur na pol ure, kar bo močno olajšalo mobilnost dnevnih migrantov, pa tudi turistov. Ne bo pa most na voljo lastnikom osebnih vozil, ki ne bodo pridobili posebnega dovoljenja. Vsi, ki ne bodo imeli dovoljenja, bodo lahko svoje vozilo pustili na posebnih parkiriščih ob mostu in se nato s posebnimi avtobusi ali najetimi vozili odpeljali na drugo stran. Cena enosmerne vozovnice se giblje od 8 do 10 ameriških dolarjev oziroma od 7 do 8,5 evra.