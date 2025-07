Microsoft bo odpustil še 9000 zaposlenih, delovna mesta prevzema umetna inteligenca

Še 9000 microsoftovih zaposlenih bo zamenjala umetna inteligenca. FOTO: AP icon-expand

Ameriški tehnološki velikan Microsoft je potrdil, da bo letos ukinil kar do 9000 delovnih mest. Iz podjetja so sporočili, da bo nov val odpuščanj doletel več oddelkov, niso pa navedli, katere točno. Poročila sicer kažejo, da bodo brez zaposlitve v največji meri ostali delavci enote za videoigre Xbox, poroča britanski BBC. Microsoft je medtem predstavil načrte za obsežne naložbe v umetno inteligenco (UI) – samo v ogromne podatkovne centre za delovanje modelov UI bodo vložili vrtoglavih 80 milijard dolarjev (67,9 milijard evrov). "Še naprej izvajamo organizacijske spremembe, potrebne za najboljše pozicioniranje podjetja za uspeh na dinamičnem trgu," je ob tem povedal microsoftov predstavnik za odnose z javnostmi.

'Najboljši ljudje, s katerimi sem delal'

Odpuščanja bodo tako doletela štiri odstotke od vseh 228.000 microsoftovih zaposlenih po vsem svetu, pri čemer naj bi zmanjšanje osebja že občutili na nekaterih projektih za videoigre. Ameriški spletni medij The Verge, ki spremlja novice iz sveta tehnologije, in igričarska publikacija IGN sta uspeli pridobiti vpogled v interno microsoftovo elektronsko sporočilo, je korporacija delavcem tega oddelka sporočila, da je sprva načrtovan vnovični zagon videoigric Perfect Dark in Everwild odpovedan. V dopisu navajajo še, da zapirajo oddelek za razvoj videoiger The Initiative. Odpuščanja so sicer prizadela zaposlene tudi v drugih podobnih založniških skupinah oziroma oddelkih za digitalno zabavo v lasti Microsofta, vključno z ustvarjalci Forza Motorsport Turn 10 in razvijalci spletne igre Elder Scrolls Online ZeniMax Online Studios, izhaja iz objav na družbenih omrežjih. Tudi Matt Firor, direktor podjetja za razvoj spletnih in videoiger ZeniMax Online Studios, je v sredo sporočil, da po več kot 18 letih v družbi zapušča svoj položaj. "Čeprav ne bom več delal 'na igri', vas bom spodbujal naprej in dodajal (čas) k tisoče uram, ki sem jih že preživel 'v igri'," je razbrati iz zapisa na družbenem omrežju X. Po tem ko je založnik ukinil financiranje njihove igre, je število zaposlenih prav tako že zmanjšal neodvisni razvijalec Romero Games Ltd. s sedežem v Galwayu na Irskem. Tega je sicer soustanovil John Romero, ki se je podpisal pod igro Doom. "Ti ljudje so najboljši ljudje, s katerimi sem kdaj delal, in žal mi je, da sta bila prizadeta tudi naša igra in podjetje," je Romero zapisal na omrežju X.

Samo v 2025 že trije 'paketi' odpuščanj

Microsoft je samo v letošnjem letu že trikrat odpuščal, nazadnje maja, ko so napovedali, da bodo zmanjšali število zaposlenih za 6000. Uradna baza podatkov o brezposelnosti, nad katero bdi ameriška zvezna država Washington, kaže da bo več kot 800 ukinjenih delovnih mest skoncentriranih v mestih Redmond in Bellevue – še enem microsoftovem središču v matični državi. Sicer pa omenjeni tehnološki konglomerat ni edini, ki človeško delovno silo nadomešča z UI. Prejšnji mesec je Andy Jassy, vodilni v Amazonu, dejal, da tudi on pričakuje, da bo umetna inteligenca nadomestila nekatere njihove delavce.

Preusmeritev na umetno inteligenco

V zadnjih letih se je Microsoft, tako kot mnoga druga velika tehnološka podjetja, v svojem delovanju in poslovanju pričel osredotočati na razvoj UI, vključno z investicijami v podatkovne centre in čipe. Lani je podjetje najelo britanskega pionirja umetne inteligence Mustafo Suleymana, da bi vodil novo microsoftovo enoto za UI. Tudi vodilni direktor podjetja je nedavno za BBC izpostavil, da bo naslednjega pol stoletja "v osnovi zaznamovala umetna inteligenca", ki bo spremenila naš način dela in medsebojne interakcije. Ameriška multinacionalka je sicer tudi glavni vlagatelj in delničar v raziskovalnem laboratoriju OpenAI, ki stoji za priljubljenim klepetalnim robotom ChatGPT, čeprav naj bi se njihovi odnosi v zadnjih mesecih zaostrili. Po poročanju Bloomberga ima Microsoft težave pri prodaji svojega umetnointeligenčnega pogovornega pomočnika – orodja Copilot poslovnim strankam, saj mnogi pisarniški delavci in uradniki še vedno dajejo prednost ChatGPT-ju.