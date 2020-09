Odslej bomo lahko kakovost zaščitnih mask preverili v Sloveniji

Nacionalni inštitut za biologijo in podjetje Lotrič Meroslovje sta predstavila preskus učinkovitosti filtracije mask . "Metodologija je inovativna, mednarodno preverjena in zanesljiva, hkrati pa omogoča vsem slovenskim uvoznikom in proizvajalcem, da namesto v tujini hitro in v bistveno krajšem času maske in ostale materiale preskusijo in s tem potrdijo skladnost v Sloveniji," so sporočili z NIB.

To je že druga postavljena metodologija za preskušanje mask, saj je NIB, Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka v času epidemije COVID-19 uvedel tudi preskušanje biokompatibilnosti materialov za zaščitne maske in zaščitnih mask na celičnih kulturah, ki se prav tako izvaja v skladu s standardom za biološko oceno medicinskih pripomočkov ISO-10993-1, je povedala doc. dr. Bojana Žegura iz Oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka.

Poznamo več tipov obraznih mask: medicinske (kirurške) maske, tip I, tip II, tip IIR (standard EN 14683) so namenjene preprečevanju prenosa bolezni preko kapljic od okužene osebe na okolico. Do nedavnega so se uporabljale predvsem v medicini in so narejene tako, da ščitijo predvsem druge (na primer pacienta pri operaciji), zato je pomembno, da vsi ljudje v prostoru nosijo maske.

Prof. dr. Maja Ravnikar , vodja Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo na NIB je pojasnila, da so v izjemno intenzivnem projektu in sodelovanju s podjetjem Lotrič Meroslovje razvili aparaturo in vzpostavili postopek za preskušanje učinkovitosti bakteriološke filtracije (BFE) obraznih zaščitnih mask, ki je osnova za preskušanje kirurških in drugih obraznih mask po standardu EN 14683:2019: "Da je vzpostavljena metodologija vrhunska, smo dokazali s sodelovanjem v mednarodni medlaboratorijski primerjavi s še petimi laboratoriji, kjer smo dosegli odlične rezultate saj so le-ti ustrezali vsem parametrom preskušanja."

Obrazne maske so učinkovite, če jih pravilno namestimo in ne segamo k obrazu, medtem ko jih nosimo. Maske zadržijo lastne mikrobe na notranji strani maske in filtrirajo mikrobe iz okolice, zato je pomembno, da maske med nošenjem ne prijemamo, da si dobro operemo roke, ko masko snamemo in da maske za enkratno uporabo pravilno zavržemo (velja za kirurške maske) ter ne uporabljamo iste maske večkrat, ne da bi jo vmes razkužili po navodilih proizvajalca (to velja v glavnem za maske, ki se uporabljajo kot osebna zaščitna oprema).

"Menim, da je ta projekt vrhunsko in učinkovito združil mikrobiološko znanje in mednarodno uveljavljenost laboratorijev NIB ter naše tehnično znanje na področju merjena in preskušanja", je povedal direktor podjetja Lotrič meroslovje Marko Lotrič."Izkušnjeprvega vala nas učijo, da je prav, da smo v Sloveniji bolj samozadostni kar se virov zaščitnih materialov tiče, ampak vseeno morajo biti ti materiali mikrobiološko varni, biokompatibilni, certificirani in ustrezni iz vseh pravnih in medicinskih vidikov. To je sedaj možno," je izpostavil.

Razvijajo tudi metodologijo, ki bo merila prehod virusov preko maske

Dr. Polona Kogovšek je poudarila, da je v razvoju tudi metodologija, ki bo merila prehod virusov preko maske, kar sicer še ni vključeno v standard, vendar je v danih okoliščinah edino res relevantno. Do sedaj je bilo na NIB preskušenih že preko 25 materialov in mask za domača in tuja podjetja.