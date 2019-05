Google zemljevid ponuja novost: radarje na naših cestah

V številnih državah so bile informacije o nesrečah, zastojih in radarskih kontrolah že dovoljene, po novem pa so na voljo v 40 novih državah, med katerimi sta tudi Slovenija in Hrvaška. Tako boste odslej v Google Maps aplikaciji imeli še podatke o policijskih radarjih, na Hrvaškem pa še podatke o omejitvah hitrosti na posameznih prometnih odsekih.

Kot poroča revija Monitor, pa je pri nas prikaz radarjev očitno bolj ali manj omejen na podatke, ki jih prispevajo sami uporabniki, saj se dogaja, da s seznama občasno izginejo radarji, ki so na avtocestah postavljeni trajno, torej že več let.

V BiH, Bolgariji, na Češkem, Madžarskem, v Italiji, na Poljskem, v Romuniji, Srbiji, na Slovaškem in v Španiji so na voljo tudi informacije o prometnih omejitvah oziroma omejitvah hitrosti, žal pa to v Sloveniji še ni omogočeno.

Ponekod pa je objavljanje teh podatkov oziroma obveščanje voznikov prepovedano z zakonom. Tako ima policija v Franciji pravico pregledati telefon voznika in če na njem najde aplikacijo, ki obvešča o radarjih, celo pravico zapleniti vozilo. Podobne prepovedi veljajo tudi v Švici in Nemčiji.

Za Hrvaško je na voljo tudi zemljevid z vsemi lokacijami stacionarnih radarjev.