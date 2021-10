Sprememba imena Facebook sprožila val ogorčenja

Objava izvršnega direktorja Facebooka Marka Zuckerberga, da se bo njegovo podjetje preimenovalo v Meta in začelo uvajati vizijo o virtualnem svetu, je med uporabniki sprožila ogorčenje in zmedo. Oglasili so se tudi številni politiki, med njimi kongresnica iz New Yorka, ki je izpostavila, da gre za poskus "globalnega nadzorovanja ljudi in propagandni stroj za krepitev avtoritarnih režimov". Nekateri drugi so se iz novega imena začeli norčevati.

icon-expand Facebook se je preimenoval v Meta FOTO: AP

Zuckerberg je v četrtek dejal, da bo Meta vključevala Facebook, pa tudi druge aplikacije podjetja, kot so Instagram, WhatsApp in blagovno znamko za virtualno resničnost Oculus. "Napovedujem Meto - novo ime družbe Facebook," je v tvitu dejal tehnološki velikan. "Prek Mete bomo zgradili metaverzum, kraj, kjer se bomo igrali in povezovali v 3D. Dobrodošli v naslednjem poglavju družbenih povezav."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kritiki opozarjajo, da gre za poskus preusmerjanja prozornosti iz nedavno objavljenih dokumentov, ki so pokazali, da je Zuckerbergov tehnološki gigant ignoriral notranja poročila in opozorila o škodi, ki jo je družbeno omrežje povzročilo. Dokumente, zdaj javnosti poznane kot Facebook papers, je razkrila žvižgačica Francis Haugen. Izpostavila je predvsem, da Facebook dobiček postavlja na prvo mesto, torej tudi pred javno dobro. "Prišlo je do navzkrižja interesov med tem, kaj je dobro za javnost in tem, kaj je dobro za Facebook," je prepričana. Po njenih besedah podjetje namreč ima orodja za izboljšanje varnosti, a zaradi nižjih profitov teh ukrepov ne želi sprejeti.

Satirična informativna oddaja Daily Show je Zuckerbergov Meta predstavitveni video prilagodila tako, da je tehnološkega milijarderja združila s posnetki nemirov, ki so se 6. januarja zgodili v Kapitolu, pa tudi s posnetki marša belih nacionalistov v Charlottesvillu leta 2017. Oba dogodka sta bila namreč organizirana prek Facebooka. "Predstavljajte si, da ste si nadeli očala ali slušalke in v trenutku ste v svojem domačem prostoru, ki ima neverjetno navdihujoč pogled na vse, kar se vam zdi najlepše," v svojem nagovoru reče Zuckerberg, medtem ko se v ozadju predvajajo videoposnetki izgrednikov v Kapitolu in skupine nacionalistov z baklami.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Gre za globalno nadzorovanje ljudi in propagandni stroj za krepitev avtoritarnih režimov" Pogovoru o kontroverznem preoblikovanju so se pridružili tudi politiki vseh strank. Progresivna kongresnica iz New Yorka Alexandria Ocasio-Cortez je svoje neodobravanje izrazila povsem brez cenzure. Podjetje je označila kot "rak za demokracijo" in dodala, da gre za globalno nadzorovanje ljudi in propagandni stroj za krepitev avtoritarnih režimov, posledično pa tudi uničenje družbe. "In vse to za dobiček," je pripomnila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi ameriška senatorja Richard Blumenthal in Ed Markey se nista ugriznila v jezik. Blumenthal, nekdanji generalni državni tožilec v Connecticutu, je dejal, da sprememba imena ni nič drugega kot prizadevanje, da bi ljudi "zmedli" in "odvrnili pozornost od tega kar se zares dogaja", a hkrati je dodal, da tudi sprememba imena na koncu "ne bo izbrisala leta zlobne prakse in neupoštevanja pravic do zasebnosti, mentalnega zdravja otrok, pa tudi leta širjenja sovraštva in genocida." Markey je novo ime celo bojkotiral. "Facebook želi, da ga začnemo klicati Meta, vendar ga bomo še naprej klicali po tem, kar zares je, grožnja zasebnosti, demokraciji in otrokom," je dejal. Številni so njegovo odločitev že spremenili v tako imenovane "meme". Eden od uporabnikov je tako uporabil sliko, ki prikazuje, da se je Zukerberg, namesto, da bi rešil težave, ki jih ima Facebook, raje odločil za novo ime.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Meta zveni kot nek prvi osnutek ideje za novo ime" Nekateri sicer niso preveč pozornosti namenili motivom, ki se skrivajo za preimenovanjem in rebrandingom podjetja, pač pa jih je zmotilo že samo ime. "Meta se zdi kot ime, v katerega je bilo vloženo tako malo truda, kot da je zgolj prvi osnutek, da so svetovalcem za idejo gotovo plačali milijone dolarjev," je sarkastično dejal komik in producent Mike Drucker. "Na ta dan se je pomen fraze 'to je tako meta' za poimenovanje nečesa, kar je bilo zanimivo, spremenila v frazo s katero želimo nekoga užaliti," je zapisal avtor in znanstveni vloger Hank Green. Preoblikovanju blagovne znamke so se, za šalo, pridružila tudi druga podjetja. Restavracija s hitro prehrano Wendy's je na Twitterju zapisala, da so se preimenovali v "Meat", torej meso.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Twitter je prek svojega uradnega računa naznanil, da imajo "pomembne novice", nato pa so objavili še pojasnilo: "Samo šalimo se, še vedno smo Twitter". Eden od uporabnikov Twitterja je svoje navdušenje nad spremembo imena pokazal z "memom". Izraz na obrazu dečka pove vse.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nek uporabnik je medtem Zuckerbergu na fotografiji dodal dolge lase, ime podjetja "Meta" pa spremenil v "Metal".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še en je Zuckerberga poslal v prodajalno s sirom in podjetje preimenoval v "Feta".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ste si ogledali serijo Kriva pota (Breaking Bad)? Potem boste razumeli tudi šalo uporabnika, ki je zapisal: "Na trgu je nova modra substanca". Imenu Meta pa je dodal še črko t, torej Metha.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekdo se je obregnil tudi ob nov logo, ki spominja na znak za neskončnost. Namignil je, da bo nov logo moteč predvsem za vse tiste, ki imajo vtetoviran znak za neskončnost.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekateri uporabniki so Facebook že pokopali.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekateri uporabniki pa so že postali nostalgični. "Ko sem bil jaz še mlad, smo mu rekli Facebook, ne Meta," je zapisano ob fotografiji Simpsonovih.