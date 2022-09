Odzivi na trk: 'To je za T-Rexa'

Prvo namerno trčenje človeško izdelanega plovila v 160-metrsko vesoljsko skalo so Nasini znanstveniki in drugi astronomi ter vesoljski navdušenci lahko spremljali v živo. O fotografijah, ki jih je ujel v svoj objektiv, so se nekateri celo pošalili. "Za T-Rexa," je na Twitterju ob eni zapisal planetarni evangelist in profesor Paul Byrne.

Tudi Dava skrbi za te starodavne živali. "Kaj, če bo spremenjena smer asteroida privedla do tega, da se bo zaletel v razvijajoč se planet in tam pobil vse dinozavre?" je zapisal, nanašajoč se na usodo, ki jih je doletela na Zemlji. "Spominja me na film Meteor," je o posnetku zapisal drugi komentator. Gre za znanstveno fantastičen film iz leta 1979, kjer Sean Connery in Natalie Wood v glavnih vlogah Zemljo rešujeta pred prihajajočo katastrofo. Še ena spremljevalka Darta pa je zapisala: "Kakšen čudovit prikaz človeških sposobnosti. Zaskrbljen sem le, ker na zadnji sliki pred trkom nisem videl Malega princa, kako panično maha z rokami."

Tudi Dava skrbi za te starodavne živali. "Kaj, če bo spremenjena smer asteroida privedla do tega, da se bo zaletel v razvijajoč se planet in tam pobil vse dinozavre?" je zapisal, nanašajoč se na usodo, ki jih je doletela na Zemlji. "Spominja me na film Meteor," je o posnetku zapisal drugi komentator. Gre za znanstveno fantastičen film iz leta 1979, kjer Sean Connery in Natalie Wood v glavnih vlogah Zemljo rešujeta pred prihajajočo katastrofo. Še ena spremljevalka Darta pa je zapisala: "Kakšen čudovit prikaz človeških sposobnosti. Zaskrbljen sem le, ker na zadnji sliki pred trkom nisem videl Malega princa, kako panično maha z rokami." 'To je polenovka' Nekateri so v resničnost celotne odprave in posnetkov podvomili. "Če dobro pogledate, boste opazili, da gre v resnici za polenovko," je ob zajem posnetka zapisala Francozinja, zapis pa opremila še s ključnikoma laž in manipulacija.

Spet drugi v obstoj misije sicer verjamejo, a se ne strinjajo z njenim namenom. "Ne razumem. Največja nevarnost našemu planetu je človek, ki ga uničuje (in ne asteroid, op. a.). Kakšna neumnost," je bil kritičen eden izmed njih. A navdušenci misije se ne dajo. "Ko začneš vračati tisto, kar dobivaš, očitno kar naenkrat postaneš ti slaba oseba," jim odgovarja Dajah.

Freddie, Brian in asteroidi Od decembra leta 2016 asteroidi na Zemlji praznujejo svoj dan. No, natančneje, od takrat vsakega 30. junija obeležujemo dan asteroidov – z namenom ozaveščanja o pomenu in nevarnosti asteroidov. Na ta dan leta 1908 je namreč Tungusko v Sibiriji zadel večji meteorit. Udar velja za največjega v moderni zgodovini.

icon-expand Meteorit, ki je leta 2013 zadel Rusijo FOTO: AP

Naslednji večji vesoljski kamen je Zemeljsko površino zadel leta 2013, znova v Rusiji. 18-metrski meteorit s 11.000 tonami je v Čeljabinsku pustil velik krater. Eden izmed glavnih pobudnikov posebnega praznika je bil Brian May, astrofizik in kitarist slovite zasedbe Queen. A z asteroidi je povezan tudi glavni pevec Freddie Mercury. Njemu v spomin so leta 2016 enemu izmed asteroidov, ki je del glavnega steroidnega pasu med orbitama Marsa in Jupitra, nadeli pevčevo ime.