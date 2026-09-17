Office 2024 Pro za 19,99 € in Windows 11 Pro za 13,55 €: ugodnejša nadgradnja računalnika

Office 2024 Pro združuje priljubljena orodja, kot so Word, Excel, PowerPoint in Outlook, ter ponuja funkcije za pripravo dokumentov, delo s preglednicami, predstavitve in organizacijo vsakodnevnih opravil – brez potrebe po stalnem naročniškem plačilu.
Trenutno je v okviru Keysoffove akcije Office Super Sale različica Office 2024 Pro za 1 računalnik na voljo za 19,99 €, kar predstavlja več kot 90 % nižjo ceno od prvotne. Za uporabnike, ki želijo Office uporabljati na več računalnikih, je na voljo tudi 3-PC Bundle za 49,99 €, kar pomeni 16,66 € na računalnik. Pri obeh možnostih gre za enkratni nakup brez ponavljajoče se naročnine.
Med aktualnimi ponudbami je tudi Windows 11 Pro, ki je trenutno na voljo za 13,55 €. Uporabniki, ki imajo združljiv računalnik z različico Windows 11 Home, lahko z različico Pro pridobijo dodatne funkcije, med drugim šifriranje BitLocker, oddaljeno namizje Remote Desktop, virtualizacijo Hyper-V in možnosti upravljanja prek Group Policy. Te funkcije so lahko posebej uporabne pri delu z bolj naprednimi nastavitvami sistema.
Če torej načrtujete posodobitev programske opreme na računalniku, trenutne ponudbe vključujejo tako Office 2024 Pro kot Windows 11 Pro po znižanih cenah. Ker je Office Super Sale časovno omejen, se lahko cene in razpoložljivost posameznih izdelkov spremenijo.
Office 2024 Pro z doživljenjsko licenco v kratkem na razprodaji!
- Office 2024 Pro Plus – 19.99€
- Office 2024 Pro – 3 PCs – 49.99€ (16.66€ Per PC)
- Office Home 2024 for Mac & Windows– 119.99€
- Office 2021 Pro Plus – 28.88€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 89€
- Office 2019 Pro Plus – 25.25€
Pristni ključi Windowsja po neverjetnih cenah!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Priborite svoj pristen paket Office + Windows za male denar. (Koda za popust: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 32.45€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 32.25€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package– 38.19€
- Visio Professional 2024 – 55.99€
- Project Professional 2024 – 55.99€
Cenejša orodja vrhunskih znamk:
Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
Ashampoo Office 9 – 30.99€
IObit Driver Booster 13 – 17.69€
Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€
EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€
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