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Znanost in tehnologija

Oglasil se je Elon Musk: FSD Supervised odobren v Sloveniji

New York, 08. 09. 2026 07.03 pred 56 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Elon Musk

Novica, da je Slovenija odobrila Teslin napredni sistem FSD Supervised, je razveselila tudi Elona Muska. Prvi mož Tesle je ponoči na omrežju X delil objavo evropske podružnice podjetja in posebej izpostavil Slovenijo: "FSD Supervised odobren v Sloveniji." Uvajanje sistema, ki avtomobilu omogoča prevzem velikega dela vožnje, a še vedno zahteva ves čas pozornega voznika, naj bi se začelo kmalu.

"FSD Supervised odobren v Sloveniji," je nekaj ur po uradni objavi Tesle na omrežju X zapisal Elon Musk.

Kratek zapis je objavil ob sporočilu Tesline evropske podružnice, da je sistem FSD Supervised dobil regulatorno odobritev tudi pri nas in da se bo njegovo uvajanje začelo kmalu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenija je sicer šesta evropska država, ki je dovolila uporabo sistema. Prva ga je aprila letos odobrila Nizozemska, sledile so Danska, Belgija, Estonija in Litva.

Na odobritev se je že v nedeljo odzval tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je zapisal: "Razvojna Slovenija."

Kaj se pravzaprav uvaja? Čeprav kratica FSD pomeni Full Self-Driving, torej popolnoma samostojno vožnjo, je pomemben drugi del imena – Supervised oziroma pod nadzorom. Voznik mora sistem ves čas aktivno nadzorovati in ostaja odgovoren za vse manevre. Tesla tudi sama izrecno poudarja, da vozilo z vključeno trenutno različico FSD Supervised ni avtonomno.

Sistem lahko sicer opravlja že precejšen del nalog, ki jih običajno izvaja voznik. Med drugim lahko krmili po mestnih ulicah, vozi skozi križišča, samodejno menja vozne pasove in izvaja druge manevre.

Tesla sistem opisuje kot skupek naprednih vozniških asistenčnih funkcij, namenjenih prevzemanju najbolj stresnih delov vsakodnevne vožnje.

Kdaj natančno bodo slovenski lastniki ustreznih Tesl lahko funkcijo začeli uporabljati, podjetje še ni navedlo. Sporočilo za zdaj ostaja, da se bo uvajanje začelo kmalu.

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KOMENTARJI2

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patriot11
08. 09. 2026 08.04
Ne vem, kdo je za to zaslužen v Sloveniji, a lepo je slišati dobro novico.
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0 0
rok1211
08. 09. 2026 08.02
Še malo in papa-taksisti
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