Oglasil se je Elon Musk: FSD Supervised odobren v Sloveniji

Kratek zapis je objavil ob sporočilu Tesline evropske podružnice, da je sistem FSD Supervised dobil regulatorno odobritev tudi pri nas in da se bo njegovo uvajanje začelo kmalu.

"FSD Supervised odobren v Sloveniji," je nekaj ur po uradni objavi Tesle na omrežju X zapisal Elon Musk.

Slovenija je sicer šesta evropska država, ki je dovolila uporabo sistema. Prva ga je aprila letos odobrila Nizozemska, sledile so Danska, Belgija, Estonija in Litva.

Na odobritev se je že v nedeljo odzval tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je zapisal: "Razvojna Slovenija."

Kaj se pravzaprav uvaja? Čeprav kratica FSD pomeni Full Self-Driving, torej popolnoma samostojno vožnjo, je pomemben drugi del imena – Supervised oziroma pod nadzorom. Voznik mora sistem ves čas aktivno nadzorovati in ostaja odgovoren za vse manevre. Tesla tudi sama izrecno poudarja, da vozilo z vključeno trenutno različico FSD Supervised ni avtonomno.

Sistem lahko sicer opravlja že precejšen del nalog, ki jih običajno izvaja voznik. Med drugim lahko krmili po mestnih ulicah, vozi skozi križišča, samodejno menja vozne pasove in izvaja druge manevre.

Tesla sistem opisuje kot skupek naprednih vozniških asistenčnih funkcij, namenjenih prevzemanju najbolj stresnih delov vsakodnevne vožnje.

Kdaj natančno bodo slovenski lastniki ustreznih Tesl lahko funkcijo začeli uporabljati, podjetje še ni navedlo. Sporočilo za zdaj ostaja, da se bo uvajanje začelo kmalu.