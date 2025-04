Ogledala, ki bi lahko pomenila konec za osebne trenerje

Zrcalce, zrcalce na steni povej, kdo najbolj fit v deželi je tej? Ni znanstvena fantastika, ampak umetna inteligenca, ki bo očitno spremenila tudi svet fitnesa in telesne vadbe. Naprodaj so prva pametna ogledala, ki v udobju vašega doma nadomestijo osebnega trenerja. Z najsodobnejšo tehnologijo spremljajo, kako telovadite, vas po potrebi popravijo, štejejo ponovitve vaj in poskrbijo, da ne staknete poškodbe. Vsaj tako zatrjujejo njihovi snovalci, ki poudarjajo, da lahko vse telovadne naprave in pripomočke nadomestite s futurističnimi zrcali.