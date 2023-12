'Ognjeni blisk' na Soncu začasno pretrgal radijske frekvence na Zemlji

Gre za velik izbruh magnetizirane plazme iz sončne zunanje atmosfere ali korone, ki se širi navzven v medplanetarni prostor. CME je večji od sončnega izbruha in lahko privede do nekaterih najslikovitejših prikazov severnega sija.

Vesoljska agencija je pojasnila, da je šlo za izbruh razreda X najvišje intenzivnosti. Ta lahko sicer vpliva na radijske komunikacije, električna omrežja, navigacijske signale, predstavlja pa tudi tveganje za vesoljska plovila in astronavte.

In tudi četrtkov izbruh energije je že tekom dneva povzročil več težav. V nekaterih delih ZDA, pa tudi drugod, so tako v dveh urah zabeležili več radijskih motenj. Center za napovedovanje vesoljskega vremena Nacionalne uprave za oceane in atmosfero je slednje označil za neverjeten dogodek. "Verjetno je to eden največjih tovrstnih dogodkov, kar jih je bilo kdaj zabeleženih," so sporočili v centru ter dodali, da poleg radijskih motenj njihovih znanstveniki analizirajo tudi druge morebitne učinke CME.