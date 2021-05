Ogromen kip rimskega cesarja spet 'združen' z davno izgubljenim prstom

Ogromen bronasti kip rimskega cesarja Konstantina Velikega je od nedavnega za odtenek (po)polnejši. Med dele, ki jih hranijo v rimskem muzeju, spada tudi leva roka z delno polomljenimi tremi prsti, ki pa jo je strokovnjakom zdaj uspelo (vsaj nekoliko) 'popraviti'. Po več kot 500 letih so namreč našli dolgo pogrešani kazalec in ga tudi uspešno namestili na skulpturo.

Med fragmenti kipa, ki so na ogled v rimskih Kapitolskih muzejih, so masivna glava, leva podlaket in krogla. Roki manjka tudi del dlani, ki je držala kroglo, večji del sredinca ter zadnji členek prstanca.

Prst se je po besedah direktorja muzejev Claudia Parisija Presicce popolnoma prilegal roki. Kot je dejal za italijanski časnik Il Messaggero , so ga na roko namestili "z uporabo neinvazivnega, reverzibilnega in nevidnega sistema" .

Bronasti kazalec, dolg 38 centimetrov, ki so ga leta 2018 našli v pariškem Louvru, so v sredo znova združili z roko, ki je sicer na ogled v Kapitolskih muzejih.

Strokovnjaki domnevajo, da je kazalec odpadel leta 1584, ko so kroglo ločili od roke in jo postavili na vrh miljnega kamna, ki je označeval prvo miljo Apijeve ceste, najzgodnejše in najpomembnejše poti rimskega imperija. Kje je bil manjkajoči prst v letih, preden ga je našel Campana, ni znano. So ga pa pred kratkim v embalaži, odporni na udarce, le pripeljali nazaj v italijansko prestolnico.

Muzej v Parizu je prst pomotoma popisal in kategoriziral kot prst na nogi, poroča The Guardian, in tako je ostalo, vse dokler ni izjemno natančna raziskovalka Aurélia Azéma ugotovila, da gre pravzaprav za dolgo izgubljeno okončino 12-metrskega kipa rimskega cesarja. Starodavna relikvija se je skrivala v zbirki, ki jo je Louvre leta 1863 pridobil od italijanskega bankirja in zbiratelja umetnin Giampietra Campane. Campani, ki je umrl leta 1880, je v letih zbiranja sicer uspelo sestaviti, združiti in urediti eno največjih zbirk rimskih in grških starin. V 19. stoletju je veljala celo za eno najpopolnejših in bogatejših.

Leta 1913 je pariški muzej prst v evidencah navedel kot 'rimski prst na nogi' in šele pred dobrima dvema letoma so najdbo prekategorizirali. Azéma, doktorska študentka, je del kipa, ki je dolgo veljal za izgubljenega, odkrila med raziskovanjem starodavnih tehnik varjenja velikih bronastih kipov. Ugotovila je, da bi odlomljeni prst ustrezal kipu, visokemu približno 12 metrov. To pa je vodilo do teorije, da je to morda Konstantinov pogrešani kazalec.