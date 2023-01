Ogromna Sončeva pega vidna tudi brez teleskopa

V zadnjih dneh je nam najbližja zvezda Sonce zelo aktivna, saj so astronomi našteli izjemno veliko število Sončevih peg. Ena od peg pa še posebej izstopa, saj je tako velika, da je vidna tudi brez teleskopov. A pozor: Sonce opazujte le s pomočjo posebnih filtrov.

Ogromna Sončeva pega AR3190 je približno štirikrat večja od Zemlje. Je tudi dvakrat večja od vseh drugih Sončevih peg, ki so trenutno na tisti strani Sonca, ki je obrnjena proti Zemlji. Pravzaprav je tako velika, da jo lahko – seveda z ustrezno zaščito za oči – vidimo s prostim očesom. Če želite opazovati Sončno pego, nikar v Sonce ne glejte brez posebnih filtrov za opazovanje Sonca. Naše oči so namreč zelo občutljive za infrardečo in ultravijolično svetlobo in na močno belo svetlobo. Neposredno opazovanje sonca z golim očesom ali teleskopom brez filtra lahko trajno poškoduje vaš vid.

Kaj so Sončeve pege? Sonce ima obdobja, ko je bolj, in obdobja, ko je manj aktivno. Spremembe Sončeve aktivnosti so posledica sprememb Sončevega magnetnega polja. Sončeve pege pa so območja na površini Sonca, kjer je magnetno polje močnejše zaradi zasukanih silnic magnetnega polja. Magnetno polje Sončevih peg je približno 2500-krat močnejše od Zemljinega, veliko višje kot kjerkoli drugje na Soncu. Zaradi močnega magnetnega polja se magnetni tlak poveča, medtem ko se atmosferski tlak v okolici zmanjša. To pa zniža temperaturo glede na okolico, ker koncentrirano magnetno polje zavira pretok vročega, novega plina iz notranjosti Sonca na površje. Sončeve pege so pravzaprav hladnejša mesta na površini Sonca oziroma fotosferi (vidna površina Sonca). Fotosfera ima temperaturo okoli 5000 stopinj Celzija, na območju Sončevih peg pa je temperatura okoli 3500 stopinj Celzija.

icon-expand Sončeva pega FOTO: Profimedia