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Znanost in tehnologija

Okoljski uspeh: ozonska luknja skoraj izginila

London, 16. 09. 2026 17.46 pred 1 uro 4 min branja 11

Avtor:
N.Š.
Ozonska luknja

V 80. in 90. letih je bila ozonska luknja eden največjih okoljskih strahov. Znanstveniki so opozarjali, da človek z uporabo določenih kemikalij uničuje zaščitno plast Zemlje, države pa so se odzvale z ukrepi, kakršnih do tedaj pri globalnem okoljskem problemu praktično ni bilo. Skoraj štiri desetletja pozneje Svetovna meteorološka organizacija sporoča dobre novice: ozonska plast se obnavlja, ozonska luknja nad Antarktiko pa je bila leta 2025 med najmanjšimi po začetku 90. let. "To je zgodba o uspehu varstva okolja," pravi generalna sekretarka WMO Celeste Saulo.

Po podatkih Svetovne meteorološke organizacije (WMO) je bila leta 2025 ozonska luknja nad Antarktiko drugo leto zapored manjša in plitvejša od povprečja obdobja med letoma 1990 in 2010. "Od leta 2000 se ozonska plast krepi in pričakujemo lahko, da se bo v nekaj desetletjih popolnoma obnovila," je ob svetovnem dnevu ozona povedala Saulo, poroča Focus.

Za tem stavkom je skoraj pol stoletja znanosti, političnih pogajanj in ene redkih okoljskih zgodb, pri kateri je človeštvu uspelo problem zaznati, ugotoviti njegov vzrok in se nato na svetovni ravni dogovoriti, da ga bo odpravilo.

Ko so znanstveniki odkrili, kaj počnemo atmosferi

Ozon v stratosferi ima za življenje na Zemlji ključno nalogo: absorbira velik del nevarnega ultravijoličnega sevanja Sonca. Povečana izpostavljenost UV-sevanju med drugim povečuje tveganje za kožnega raka in poškodbe oči, vpliva pa tudi na rastline in ekosisteme.

V 70. letih prejšnjega stoletja so znanstveniki začeli opozarjati, da lahko klorofluoroogljikovodiki oziroma CFC, nekoč zelo razširjene industrijske kemikalije, poškodujejo ozonsko plast.

Uporabljali so jih v hladilnikih in klimatskih napravah, aerosolih, pri izdelavi pen ter v številnih drugih izdelkih. Dolgo so veljali za izredno uporabne in varne spojine.

Težava je nastala, ko so prišli v stratosfero. Tam so pod vplivom ultravijolične svetlobe sproščali klor, ki sodeluje v reakcijah, pri katerih se razgrajuje ozon.

Leta 1985 so znanstveniki poročali o dramatičnem sezonskem zmanjšanju količine ozona nad Antarktiko. Svet je dobil izraz, ki je zaznamoval naslednja desetletja: ozonska luknja.

Sonce
Sonce
FOTO: Shutterstock

Svet se je hitro odzval

Le dve leti pozneje, leta 1987, je bil sprejet Montrealski protokol. Države so se dogovorile o postopni odpravi snovi, ki tanjšajo ozonsko plast. Dogovor so pozneje večkrat zaostrili in razširili.

Prav Montrealski protokol danes velja za enega najuspešnejših mednarodnih okoljskih sporazumov. Njegova posebnost ni bila samo v tem, da so se države strinjale, da problem obstaja. Dogovorile so se tudi o konkretnih omejitvah proizvodnje in uporabe kemikalij.

Vzpostavljen je bil še večstranski sklad, prek katerega so razvite države pomagale državam v razvoju pri prehodu na druge tehnologije.

Eden ključnih ljudi v zgodbi je bil mehiški kemik Mario Molina. Skupaj s Frankom Sherwoodom Rowlandom je že leta 1974 objavil prelomno raziskavo o nevarnosti CFC za ozonsko plast. Takrat je šlo za opozorilo o procesu, ki ga širša javnost skoraj ni poznala.

Molina, Rowland in Paul Crutzen so leta 1995 za raziskave kemije atmosfere, predvsem nastajanja in razgradnje ozona, prejeli Nobelovo nagrado za kemijo.

"Mnogo let je bilo frustrirajoče," je Molina leta 1997 povedal za znanstveno revijo Nature. Po sprejetju Montrealskega protokola pa je, kot je dejal, dobil občutek, da se je delo resnično izplačalo.

Ozonska luknja septembra 2021
Ozonska luknja septembra 2021
FOTO: NASA

Zakaj luknja ni izginila takoj?

Če je svet ukrepal že pred skoraj 40 leti, zakaj ozonska luknja še vedno obstaja? Predvsem zato, ker imajo številne snovi, ki uničujejo ozon, izredno dolgo življenjsko dobo. Nekatere lahko v atmosferi ostanejo desetletja ali celo več kot stoletje. Prepoved njihove proizvodnje zato ni mogla čez noč odstraniti snovi, ki jih je človeštvo že izpustilo.

Zato je bil odziv ozonske plasti počasen. Toda koncentracije ključnih snovi so začele upadati in od začetka tega stoletja je okrevanje ozonske plasti vse bolj opazno. WMO zdaj ocenjuje, da je popolna obnova dosegljiva v prihodnjih desetletjih.

Znaki okrevanja niso omejeni samo na Antarktiko. Paolo Laj, vodja programa WMO za opazovanje atmosfere, pravi, da tudi nad Arktiko dolgoročni trend kaže okrevanje ozonske plasti.

Leta 2025 so sicer na nekaterih območjih severne poloble zaznali nižje vrednosti ozona, vendar WMO pojasnjuje, da je bilo to povezano z meteorološkimi razmerami. Ne gre za pojav, primerljiv z antarktično ozonsko luknjo, temveč za začasno tanjšanje ozonske plasti.

Ozonska plast okreva, UV-sevanje pa je ponekod vseeno močnejše

Dobra novica ima sicer tudi drugo plat.  V delih Evrope se je ultravijolično sevanje od sredine 90. let povečalo za do 20 odstotkov, navaja WMO. Toda razlog ni ponovno širjenje ozonske luknje. Pomemben dejavnik je zmanjšanje oblačnosti oziroma več sončnih ur. Manj oblakov pomeni, da več UV-sevanja doseže površje.

WMO zato opozarja, da okrevanje ozonske plasti ne pomeni, da lahko zaščito pred soncem zanemarimo. Ob spreminjajočih se razmerah ostajajo ukrepi za zaščito pred UV-sevanjem pomembni.

ozonska luknja okolje ozračje onesnaževanje

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KOMENTARJI11

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Pars
16. 09. 2026 19.03
luknja v denarnici pa se veča
Odgovori
0 0
genius2013
16. 09. 2026 19.01
Dobro so nas nategovali iz zelenega lobija celo OŠ glede ozonske luknje.. Naslednji nateg je Co2, dobro se živi na račun kvazi "znanstvenih domnev"
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+1
1 0
Samsvojmojsterjaz
16. 09. 2026 18.55
Vic dneva
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+1
1 0
Delavec_Slo
16. 09. 2026 18.50
Vau in kaj je novi nateg naših vodilnih zaradi tega!
Odgovori
+1
1 0
BroNo1
16. 09. 2026 18.43
To je taka klobasarija. Nimajo pojma in kr neke pravljice. Ne nas basat, prosim
Odgovori
+6
7 1
Cmrlj3
16. 09. 2026 18.46
Boš ti znanstvenike naučil, ne? Maš to stari!
Odgovori
-5
0 5
Prelepa Soča
16. 09. 2026 18.43
🤣 všeč so mi "novice", da se pameten človek lahko vsaj malo razvedri, oz. nasmeje.
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+2
3 1
Od sence do demence
16. 09. 2026 18.34
Isti lari fari kot zdej to segrevanje kao. Mal nam to fotrajo mal ono
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+7
8 1
EntityOne
16. 09. 2026 18.23
Ko bomo podoben članek brali za emisije CO2 in globalno povprečno temperaturo, bom resnično lahko veseli in mirne vesti lahko dejali, da smo poskrbeli za zanamce.
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-1
3 4
zasvobodo22
16. 09. 2026 18.48
ja lepo skrbijo za co 2in se vecjr stupe z tem ko vsak dan nepotrebno zgorijo tone in tone nafte plina in se marsicesa drugega v rusiji ukrajini iranu. gazi pa se kje drugje in se kar ne mislijo nehat in trgujejo z vec tonskimi bombami ki ocitno nic ne skodujejo naravi to edin nasi dimniki in avtomobili
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+1
1 0
zasvobodo22
16. 09. 2026 18.52
sem levo usmerjen in proti trenutni prevarantski vladi a zelenega natega ne podpiram in isto ne uvoza delovne sile katero uvazajo desnicarji
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+1
1 0
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