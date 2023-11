Okostje otroka iz 17. stoletja priklenjeno v grob, da ne bi 'vstal od mrtvih'

Na Poljskem so našli okostje otroka, ki je bilo priklenjeno v grob. Gre za posmrtne ostanke iz 17. stoletja, kot pojasnjuje raziskovalec srednjeveških pokopov, pa so trupla v grobove priklenili, da bi umrlim preprečili, da bi "vstali od mrtvih".

Arheologi so v vasi Pien na Poljskem odkrili truplo šest- do sedemletnega otroka, pokopanega z obrazom navzdol in s trikotno železno ključavnico pod nogo. Strokovnjaki domnevajo, da je bil na tak način pokopan zaradi starodavnih verovanj v vampirje. S tem ko so ga pokopali z obrazom navzdol in ga priklenili, naj bi preprečili, da bi "vstal od mrtvih", poroča Sky News.

icon-expand Posmrtni ostanki, ki so jih našli na Poljskem FOTO: Łukasz Cyżewski - Nicolaus Copernicus University in Toruń

Okostje so našli v istem kraju, kjer so pred letom dni odkrili posmrtne ostanke ženske, ki je imela ob vratu srp, okoli noge pa tako kot okostje otroka trikotno železno ključavnico. To, da je bilo ob njen vrat postavljeno ostro kovinsko rezilo, naj bi bil še eden od načinov, da bi ji preprečili, da bi "vstala od mrtvih".

icon-expand Posmrtni ostanki, ki so jih našli na Poljskem FOTO: Łukasz Cyżewski - Nicolaus Copernicus University in Toruń

"To je pokopališče za 'zavrnjene' ljudi, ki so se jih zagotovo bali po tem ko so umrli, morda pa tudi že prej, ko so bili še živi. Sumili so, da imajo te ljudje stike z nečistimi silami," je pojasnil profesor Dariusz Polinski, raziskovalec srednjeveških pokopov na Univerzi Nikolaja Kopernika v Torunu in dodal, da so se te ljudje običajno na nek način drugače obnašali od ostalih.

icon-expand FOTO: Andrzej Romański - Nicolaus Copernicus University in Toruń icon-chevron-left icon-chevron-right