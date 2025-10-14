Svetli način
Znanost in tehnologija

Instagram za najstnike uvaja strožje omejitve

Los Angeles, 14. 10. 2025 17.14 | Posodobljeno pred 34 minutami

Družba Meta, ki ima v lasti Instagram, je sporočila, da bodo najstnikom na aplikaciji omejili dostop do fotografij in videoposnetkov, ki namigujejo na seks, droge ali nevarne vragolije. Najstniki na Instagramu ne bodo mogli slediti profilom, ki imajo na primer v opisu povezavo do OnlyFansa, ali jim pisati zasebnih sporočil. Omejitev bo veljala tudi v nasprotni smeri.

Najstnikom na Instagramu se sporna vsebina ne bo prikazovala, nastavitev pa brez dovoljenja staršev ne bodo mogli spremeniti, so sporočili z Mete. 

Omejitev bo podobna tisti, ki velja za filme z oznako PG-13, torej da gre za filme brez prizorov seksa, drog in nevarnih kaskaderskih vragolij. 

Najstnikom se prav tako ne bo prikazovala vsebina s kletvicami ali vsebina, ki bi najstnike lahko spodbujala k potencialno škodljivemu vedenju, na primer objave, ki prikazujejo uživanje marihuane. 

Najstniki tudi ne bodo mogli slediti profilom, ki imajo v opisu na primer povezavo do računa OnlyFans. Če najstniki takim računom že sledijo, pa se jim njihove objave ne bodo prikazovale in jim ne bodo mogli pošiljati zasebnih sporočil, tudi njihovi komentarji jim na Instagramu ne bodo vidni. 

Omejitev bo veljala v obe smeri, torej tudi profili s sporno vsebino ne bodo mogli slediti najstnikom, jim pisati in komentirati njihovih objav. 

Instagram
Instagram FOTO: Profimedia

Meta je posodobitev označila kot eno najpomembnejših, odkar so lani uvedli uporabniške račune za najstnike. Pred tem je veljalo le filtriranje vsebin o samopoškodovanju, motnjah hranjenja ali samomoru ter vsebine, ki promovirajo kozmetične posege, poroča AP. 

Vsem, ki so mlajši od 18 let in se prijavijo na Instagram, je sicer trenutno samodejno na voljo le račun za najstnike, razen če jim starši ali skrbniki ne odobrijo dostopa do računa brez omejitev. 

Kljub že uvedenim omejitvam pa so raziskovalci ugotovili, da se najstnikom na Instagramu vseeno prikazujejo vsebine, ki so neprimerne za njihovo starost. Meta, ki ima v lasti tudi Facebook in WhatsApp, trdi, da bodo pomanjkljivosti z novimi posodobitvami odpravili. 

Instagram Meta najstniki omejitve vsebin OnlyFans
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
samastur
14. 10. 2025 17.49
To je pa hud varnostni ukrep. Pač si naredijo račun in napišejo letnik rojstva, kot da so stari 18 let, tako kot za vse ostale aplikacije kjer ni potrebna avtorizacija z osebno izkaznco.
ODGOVORI
0 0
