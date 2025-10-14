Instagram za najstnike uvaja strožje omejitve

Najstnikom na Instagramu se sporna vsebina ne bo prikazovala, nastavitev pa brez dovoljenja staršev ne bodo mogli spremeniti, so sporočili z Mete.

Omejitev bo podobna tisti, ki velja za filme z oznako PG-13, torej da gre za filme brez prizorov seksa, drog in nevarnih kaskaderskih vragolij.

Najstnikom se prav tako ne bo prikazovala vsebina s kletvicami ali vsebina, ki bi najstnike lahko spodbujala k potencialno škodljivemu vedenju, na primer objave, ki prikazujejo uživanje marihuane.

Najstniki tudi ne bodo mogli slediti profilom, ki imajo v opisu na primer povezavo do računa OnlyFans. Če najstniki takim računom že sledijo, pa se jim njihove objave ne bodo prikazovale in jim ne bodo mogli pošiljati zasebnih sporočil, tudi njihovi komentarji jim na Instagramu ne bodo vidni.

Omejitev bo veljala v obe smeri, torej tudi profili s sporno vsebino ne bodo mogli slediti najstnikom, jim pisati in komentirati njihovih objav.