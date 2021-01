Omrežje 5G in kibernetske grožnje

Dogodek je zaradi bolezni covid-19 potekal brez gledalcev, možen je bil samo virtualni ogled. Ker je to pomenilo veliko obremenitev omrežja, so organizatorji videli rešitev v tem, da so pri prenosu uporabili določene segmente omrežja 5G in publiki širom sveta omogočili virtualni ogled. 5G omrežje je torej do določene mere že prisotno v naši družbi, vseeno pa je to "novo omrežje" precej neraziskano področje, zato se na tem mestu postavlja vprašanje, kaj "novo omrežje 5G" sploh je, kakšne so njegove priložnosti in kakšne kibernetske grožnje prinaša.

Dr. Muriel Medard, profesorica na MIT, je na spletnem pogovoru, ki ga je v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Sloveniji organiziral inštitut za digitalizacijo IPM Digital, navedla dve definiciji omrežja 5G. Formalna definicija pravi, da je 5G nova generacija mobilnega omrežja, ki nasleduje prejšnje generacije (4G, 3G itn.). Neformalna definicija omrežja 5G pa pravi, da je to ultra zanesljivo omrežje, ki bo omogočilo povezovanje med napravami z majhno zakasnitvijo. Za lažje razumevanje omrežja 5G je ključno, da razumemo njegove lastnosti, saj iz tega izhajajo tudi varnostne grožnje in priložnosti. Te lastnosti so hiter prenos podatkov, majhna zakasnitev med končnima točkama in povezovanje med napravami.

Z vpeljavo omrežja 4G se je poraba mobilnih podatkov vsako leto povečala, zato bo moralo omrežje 5G prenesti veliko večji promet. Trenutni podatki kažejo, da bo ob vpeljavi omrežja 5G promet kar 1000-krat večji, kot je trenutno. Večji promet pa pomeni tudi večjo količino prenosa podatkov, saj hitrosti prenosa podatkov znaša kar 20 Gb/s. Za izgraditev omrežja s tako hitrim prenosom podatkov pa bo potrebno povečanje radijskega dela omrežja, kar se da najlažje doseči z uporabo višjih frekvenc.