Onesnažen zrak kriv za raka glave in vratu

Vodja študije, dr. John Cramer, izredni profesor otorinolaringologije na Medicinski fakulteti Univerze Wayne State, je pojasnil, da so prejšnje raziskave predvsem povezovale onesnaženost zraka z rakom spodnjih dihalnih poti, kot je pljučni rak. Vendar pa so želeli raziskati tudi morebitno povezavo z rakom glave in vratu, saj ti raki prav tako lahko nastajajo zaradi kajenja, podobno kot pljučni rak.

Raziskovalci so uporabili podatke iz nacionalne baze podatkov SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) za obdobje 2002–2012. Osredotočili so se na delce PM2,5, ki so manjši od 2,5 mikrona, in njihov vpliv na pojavnost raka glave in vratu. Ugotovili so, da je bila najvišja povezava med izpostavljenostjo tem delcem in pojavnostjo raka glave in vratu po petletnem zamiku.