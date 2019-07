Opazili legendarni F-117 'Nighthawk', ki so ga uradno upokojili leta 2008

Ameriška vojska je zaradi varčevanja leta 2008 upokojila več kot 50 teh letal. Sistem upokojitve, ki so ga uporabili, je "shranjevanje verzija 1000", ki pravi, da mora letalo biti popolnoma ohranjeno in pripravljeno za ponovno uporabo v nekaj tednih oziroma mesecih. Letala so zelo pazljivo spravili v klimatizirana skladišča in nekatera od njih tudi občasno leteli. Začelo pa se je zapletati po letu 2015, ko so nekateri sumili, da so letala bila uporabljena tudi za kaj več kot polurno letenje v bližini letalske baze Tonopah sredi Nevade.

Ameriška vojska je vseskozi zanikala, da se letala uporabljajo, a so jim načrte večkrat prekrižali opazovalci-fotografi, ki v bližini baze Tonopah slikajo nizkoleteča letala, in glej ga zlomka, vse bolj pogosto se je pojavljalo to upokojeno letalo. Leta 2015 opazijo prve F-117, vendar iz velike razdalje. 2018 so nastali že boljši posnetki, tudi nekaj formacijskega letanja, a najboljši posnetki so nastali pred nekaj meseci, ko je amaterski opazovalec dobil neverjetno podrobne in bližnje posnetke "Nighthawka".

Revija CombatAircraft je že večkrat dobila namige , da se F-117 pojavljajo tudi drugod po svetu in ne samo v varnem zaledju nevadskih puščav. V Scramble Magazine so iz zanesljivih informacij znotraj ameriške vojske izvedeli, da so najmanj štirje F-117 bili poslani na Bližnji vzhod, nato pa so imeli misije nad Sirijo in Irakom, kjer naj bi nosili in metali posebne bombe."Za zdaj, ko je ISIS uničen, so se očitno v ameriški vojski dovolj opogumili, da letalo ponovno pokažejo javnosti,"so komentirali pri reviji. Te revije so pred kratkim tudi poročale, da je eno letalo moralo zasilno pristati nekje v bližini Perzijskega zaliva, kar jim je potrdilo več virov.

Na posnetku tudi vidimo, da pilot pozdravlja fotografa, več kot očitno ga je videl in se ne umika stran. Navdušenci so hitro opazili, da letalo pripada enoti, ki nikoli ni imela F-117, in klicno kodo, ki so jo lahko slišali tudi preko radijskih vez – LEHI 1. Ameriška vojska ni želela kometirati, za kaj se letalo uporablja.

Letalski strokovnjaki nimajo enotnega odgovora, zakaj bi nekdo ponovno uporabil letalo, ki temelji na zastareli "stealth" tehnologiji, a jasno je, da je to še vedno eno rednih, če ne edinih letal, ki je bilo specifično narejeno za neopazno precizno bombardiranje. V kolikor so letalo dobro vzdrževali in posodobili s pomočjo tehnologij (predvsem premaz, ki absorbira radarske žake), ki so jih razvili za F-22 in F-35, je letalo še vedno manjša skrivnost kot ti dve letali, saj je sestrelitev leta 1999 omogočila, da so si tako Rusi kot Kitajci dobro ogledali tehnologijo.Torej, tudi če bi ga sestrelili, nasprotna stran ne bi dobila nove dragocene stealth tehnologije. Radarska tehnologija Sirije in Iraka pa je slabša, kot jo premorejo Rusi in Kitajci, zato ima Nighthawk še vedno dobre možnosti, da ostane neviden in opravi misije.

Ameriška vojska je sicer bila prva, ki je uvedla "stealth" tehnologijo z letalom F-117 Nighthawk. To velja za prvo letalo, ki je bilo narejeno z namenom prikritega delovanja v sovražnikovem zračnem prostoru. Letalo ima korenine v šestdesetih letih, ko je bila tehnološka bitka med Sovjetsko zvezo in Zahodom na vrhuncu. Takrat so ena in druga stran uvideli, da tehnologija radarjev in protiletalskih raket napreduje hitreje, kot so napredovala letala. Večina znanstvenikov po svetu je približno vedela, kakšno mora biti letalo, da bi bilo radarsko "neopazno", a niso uspeli pripraviti izračune, ki bi omogočali kompleksno računanje odbojnih kotov usmerjenih radarskih snopov. Američani nikakor niso uspeli izračunati teh enačb, a je pomoč prišla iz nenavadne države – Sovjetske zveze.

Namreč, sovjetski matematik Peter Ufimcev je leta 1962 objavil seminar z naslovom Metode robnega valovanja in fizikalna teorija difrakcije, ki je imel točno te enačbe. V Sovjetski zvezi niso razumeli pomena teh enačb, zato so dopustili, da jih je Ufimcev objavil v mednarodni reviji. Presenečeni Američani so sčasoma spoznali, da so odkrili zlato jamo, rodil se je program Have Blue in z njim tudi Nighthawk, ki je bil zelo posebne oblike. Ameriška vojska je vseskozi vodila v razvoju in uporabljanju te tehnologije, kar jim je na bojiščih, kjer vladajo letala, vedno dalo nepredstavljivo prednost. "Stealth" letala so v prvi Zalivski vojni sama prečkala mejo, pretentala močno protiletalsko obrambo v Iraku, prispela do Bagdada, odvrgla bombe in se varno vrnila nazaj. Slabši računalniki so sprva omejevali igranje z obliko letal, ta je morala biti zelo "ostra", saj prvi računalniki niso bili sposobni izračunati polkrožne oblike, ki bi bila potrebna za odboj radarskih žarkov.

Pred kratkim so nad Slovenijo in v njeni bližini letela letala F-35, ki veljajo za najboljša stealth letala v serijski proizvodnji. Letala in njihove pilote smo obiskali tudi mi. F-35 je večnamensko lovsko letalo, ki temelji na novi generaciji "stealth" tehnologije (zmanjšana radarska opaznost) in je med najboljšimi oziroma bi lahko rekli, da je kar najboljše letalo pete generacije.

Če pogledate slike in primerjate F-117 in F-35, lahko vidite, kako je "stealth" tehnologija napredovala.