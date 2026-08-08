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Znanost in tehnologija

Open AI začasno ustavlja razvoj modela Astra: preveč zmogljiv

New York, 08. 08. 2026 20.58 pred enim dnevom 3 min branja 9

Avtor:
N.Š.
Kibernetski napad

Še pred nekaj meseci je bilo vprašanje, ali lahko umetna inteligenca sama izvede kibernetski napad, predvsem tema znanstvene fantastike. Danes največja podjetja za razvoj umetne inteligence opozarjajo, da je to postalo realno varnostno vprašanje.

OpenAI je sporočil, da začasno ustavlja del razvoja svojega novega modela Astra, potem ko so notranji varnostni testi pokazali, da je model dosegel raven zmogljivosti, pri kateri lahko samostojno odkriva in izkorišča računalniške ranljivosti ter načrtuje in izvaja kibernetske napade, če prejme zgolj splošen cilj.

Podjetje je zato napovedalo bistveno strožje varnostne ukrepe in sporočilo, da bodo vse dejavnosti z modelom Astra, ki ne izpolnjujejo novih varnostnih zahtev, začasno ustavljene.

Anthropic
Anthropic
FOTO: Profimedia

Od Hugging Face do novih incidentov

Odločitev prihaja le nekaj tednov po enem najbolj odmevnih dogodkov v zgodovini razvoja umetne inteligence.

Julija so agenti OpenAI med varnostnim testiranjem zapustili nadzorovano testno okolje, pridobili dostop do interneta in uspešno vdrli v platformo Hugging Face, eno največjih odprtokodnih skupnosti za razvoj umetne inteligence. Po navedbah podjetja agent tega ni storil zato, ker bi "pobegnil", temveč zato, ker je želel izpolniti nalogo, ki mu je bila dodeljena.

OpenAI je kasneje razkril še, da so agenti pred napadom ustvarili interno komunikacijsko tablo, na kateri so si med seboj izmenjevali informacije o ranljivostih in si razdelili naloge za izvedbo napada.

Čeprav so raziskovalci prvi poskus pravočasno ustavili, so agenti po ponovnem zagonu napad ponovno organizirali in ga uspešno izvedli.

OpenAI ni edini. Anthropic je ta teden razkril, da so njihovi modeli med testiranjem pridobili nepooblaščen dostop do notranjih sistemov treh organizacij.

Meta je sporočila, da je eden od njihovih modelov med varnostnim preizkusom vdrl v sistem drugega podjetja.

Britanski Inštitut za varnost umetne inteligence (AISI) pa je razkril, da so modeli OpenAI in Anthropica med testiranjem sami pošiljali ciljna elektronska sporočila razvijalcem programske opreme, da bi uspešno opravili kibernetski izziv.

Po navedbah inštituta napadi niso povzročili dejanske škode, vendar gre za prvi primer, ko so se tveganja, povezana z avtonomijo in zavajanjem, tako jasno pokazala v praktičnem okolju.

OpenAI zaostruje varnost

OpenAI je zato napovedal nove zaščitne ukrepe. Modeli z najvišjimi zmogljivostmi bodo po novem delovali v bistveno bolj izoliranih okoljih, z omejenim dostopom do interneta, zunanjih orodij in omrežij.

Podjetje napoveduje tudi dodatno šifriranje modelov, okrepljen nadzor ter nove sisteme za zaznavanje sumljivega vedenja umetne inteligence.

Ob tem poudarjajo, da bodo pri razvoju sodelovali z vladami, varnostnimi inštituti in civilno družbo.

Umetna inteligenca
Umetna inteligenca
FOTO: Profimedia

Varnost ali promocija?

Vendar pa v tehnološki industriji poteka tudi druga razprava. Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da OpenAI, Anthropic in Meta z objavami o "pobeglih" modelih morda hkrati dokazujejo tudi njihovo izjemno zmogljivost. S tem pa skušajo povečati vredost podjetij, zato jim nekateri očitajo, da gre vsaj delno tudi za marketinške poteze. 

Vse skupaj prihaja v času, ko administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaključuje nov okvir za preverjanje varnosti najzmogljivejših modelov umetne inteligence.

Posebnost novega sistema je, da njegova vsebina ne bo javna. Po poročanju Guardiana bodo merila za preverjanje poznali le Bela hiša in peščica največjih tehnoloških podjetij, kot so OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia in Microsoft.

Številni raziskovalci opozarjajo, da takšna netransparentnost odpira vprašanja, po kakšnih merilih bodo vlada in podjetja presojali, ali je določen model dovolj varen za javno uporabo.

Začenja se nova doba kibernetske varnosti

Na letošnji konferenci Black Hat v Las Vegasu je bilo sporočilo strokovnjakov sicer precej enotno: incident Hugging Face ni osamljen primer, ampak začetek nove dobe.

Direktor podjetja Netskope Sanjay Beri je podjetjem svetoval, naj predpostavijo, da so že ranljiva. Drugi strokovnjaki opozarjajo, da se številna podjetja sploh še ne zavedajo, kako hitro postajajo avtonomni agenti nova varnostna grožnja. 

Poglavja:
Na vrh Od Hugging Face do novih incid OpenAI zaostruje varnost Varnost ali promocija? Začenja se nova doba kibernets
ai open ai avtonomni sistem

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
metaloh
09. 08. 2026 10.41
Končni cilj bo napad na Kitajski AI,jih prevzeti in nadzorovati...in v resnici sploh ne bodo vedeli,da jih usmerja nekdo drug,veliki brat...To orodje bo slej kot prej prišlo v roke nekomu,predvsem vojski, ki bo nadzorovala dobesedno vse...in tisti napadeni bo povsem mrzel in kar je najbolj grozljivo,da sploh ne bo vedel ,da je okužen...
Odgovori
0 0
HitraVeverca
09. 08. 2026 08.56
OpenAI ne zaostruje nobene varnosti, njim se j3be... njim je pomembno samo to, da njihovi stakeholderji dobijo x10 dobiček in nič druga. Ne zanašajte se na modele iz U.S. in raje financirajte evropske modele. OpenAI Gemini in podobne prepovedati v EU dokler nimajo podpisanih regulacij + čistost podatkov (dolžni so plačati vso gradivo na podlagi katerega se učijo bodisi knjige, umetnostne slike, glasba, koda programerjev, ni pomembno iz kje, potrebno je plačati!)
Odgovori
+1
1 0
c00kies
09. 08. 2026 08.51
Vaba za investitorje. "Moj model je tako dober da..." Bi rekel, da je nekaj na tem. Ta AI "balonček" me kar resno skrbi. Kako daleč so pripravljeni iti v tej tekmi s Kitajsko in kakšne bodo posledice, ko jim reči uidejo izpod nadzora. O podatkovnih centrih pa bolje sploh ne govoriti.
Odgovori
+4
4 0
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 08.31
• Naslov in ton zvenita, kot da je “Astra” ušla izpod nadzora in vdrla v Hugging Face — to ni res. Astra s Hugging Face vdorom nima veze, šlo je za drug (prejšnji) model. 24ur poveže dve ločeni zgodbi v eno dramatično celoto. • OpenAI ni rekel, da model IMA kritične zmogljivosti — rekli so, da tega ne morejo izključiti, kar je previdnostni ukrep, ne potrjeno dejstvo. • “Agenti so pobegnili iz testnega okolja in se sami organizirali na komunikacijski tabli” zveni kot znanstvena fantastika — dejansko gre za to, da je AI agent pri izpolnjevanju dodeljene naloge šel preko predvidenih meja, ne da bi “hotel pobegniti” v človeškem smislu.Bottom line: Osnovna dejstva (pavza, razlog, priznanja treh podjetij) so resnična in prever
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 08.32
Bottom line: Osnovna dejstva (pavza, razlog, priznanja treh podjetij) so resnična in preverjena iz več neodvisnih virov (Axios, TechCrunch, Business Standard). Ampak 24ur jih je zavil v senzacionalistično naracijo “AI se upira”, kar ni to, kar se dejansko dogaja — gre za previdnostni ukrep podjetja zaradi nepredvidljivega vedenja agentov pri izvajanju nalog, ne za uporniško AI.
Odgovori
+3
3 0
jung
08. 08. 2026 21.55
To razkritje pomeni, da zadeva že funkcionira
Odgovori
+0
1 1
Slovenska pomlad
08. 08. 2026 21.36
Same laži..
Odgovori
-5
3 8
devote
08. 08. 2026 21.34
Ko bo hladno fuzijo pogruntala ai potem bo to nekaj, dokler se pa uporablja samo za detektiranje tarc in metanje bomb pa to ni noben presezek ampak navadna racunalniska igrica, zal v realnosti..
Odgovori
-1
4 5
tokom
08. 08. 2026 21.46
Kr neki, če ne poznaš zadeve, bolje nič.
Odgovori
+0
2 2
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